Verano en el Boxing

El grupo apostó al desafío

Encabezado por José Huaiquil, un grupo de profesores, con experiencia anterior en el Hispano Americano, armó un proyecto y decidió embarcarse en el desafío de llevar adelante las colonias de verano en el Boxing. El cupo de 150 chicos como máximo rápidamente fue colmado, y esperan concluir esta experiencia con el mayor de los éxitos.

Salas y juegos para los más pequeños. 1 de 5 de 5

José Huaiquil, coordinador de las colonias de verano en el Boxing, aportó detalles sobre su llegada al club, la propuesta, su equipo de trabajo, experiencia y la gratificante respuesta de la gente.

“Entré este año al club a partir del inicio del proyecto. La Comisión Directiva me convocó, me preguntaron si quería ser partícipe de una idea que les daba vueltas en la cabeza, que era hacerme cargo de esa idea, estructurarla y darle forma. Acepté, pero les dije que necesitaba un equipo de trabajo, no tuvieron ninguna objeción y empezamos”.





Experiencia

Consultado acerca de la experiencia con la que cuenta, comentó: “anteriormente, trabajé en las colonias de vacaciones del club Hispano Americano. La mayoría de los integrantes del grupo de trabajo venimos de ahí. Estuve estudiando en Córdoba, terminé la carrera de profesor de educación física y decidí volver. Allá trabajé en merenderos, organizando actividades recreacionales en barrios de bajo poder adquisitivo, donde hay muchos chicos con los que con una soga y una pelota ya se pueden hacer muchas actividades. Acá estuve cuatro años en las colonias del Hispano y toda mi vida fui a la colonia municipal, así que sé cómo es”.





Hay equipo

Con respecto a quiénes lo acompañan, manifestó: “en la parte de coordinación y logística me acompaña Romina Corsini, una profesora que también tiene muchos años de colonias, el profesor Facundo Quinteros que se encarga en la logística y el jefe de grupo de los profesores, Emanuel Carabajal. Después tenemos un número de 6 profesores, con los chicos de menor edad está Sabrina Ruiz, Lucas Argumosa, en las edades intermedias está Lucas Gálvez y Victoria González y con los más grandes está Mauro Negri”.





Empezar de cero

Su evaluación respecto a la expectativa inicial y la respuesta de la gente en el primer contingente: “en un primer momento pusimos un número estimado. Consideramos que armar la primera colonia con una cantidad muy grande iba a provocar falencias, pusimos como tope la cantidad de 150 para este primer contingente y, si bien fue lento el inicio de inscripciones, finalmente quedaron muchos afuera, pero entran en el segundo grupo. Incluso el lunes 16 empieza el segundo grupo y ya tenemos 100 inscriptos. Mejor imposible, nunca nos hubiésemos imaginado que esto iba a resultar así, considerando toda la infraestructura deportiva –competitiva que tiene, quedó claro que la actividad recreativa también convoca.





Jornada especial

En conjunto con la Comisión Directiva, se sumaron a la campaña solicitando un juguete para que sean donados en la zona del barrio San Benito. “era un proyecto de una organización barrial, para llevar juguetes a los chicos en fecha de Reyes, hicimos notas a la familia de los chicos para ver si podían colaborar y la respuesta fue excelente. Esto nos pone contentos porque no solamente es una recompensa para el club sino para aquellos que menos tienen”.





Camiseta

De acuerdo a lo declarado, no podíamos dejar pasar por alto la consulta de cómo fue cambiar el ‘celeste’ por el ‘albiverde’: “no sé si es cambiar. Pasa en todos lados. Soy profesional al igual que el resto del equipo con el que trabajamos en esto y siempre vamos a ir donde podamos desarrollar al máximo nuestro potencial. Donde podamos salir de la comodidad, porque a decir verdad en el Hispano nos brindaban muchas comodidades, estábamos felices de trabajar ahí, pero los desafíos son los que más nos atrapan. Tenemos un denominador común que es explorar y todo lo que implique un desafío es lo que vamos a preferir. Venir y armar colonias en el Boxing lo eran y gracias a Dios se nos está dando”.