Liga de Desarrollo: III Edición

“La idea es desarrollar a cada uno de los jugadores”

En el primer partido, Hispano Americano se enfrentará a Peñarol. Será el domingo a las 22:00 en el “Tito” Wilson. “Cada club ha hecho un trabajo más que elogiable porque se ha preocupado, ha mejorado sus canteras, ha reclutado y eso es un poco el objetivo”, afirmó el director deportivo de la Liga de Desarrollo, Raúl Bianco, en diálogo con LOA.

“El nivel de conocimientos técnicos, tácticos, es muy grande”. (Foto: LNB.COM)

El próximo domingo comenzará la III Edición de la Liga de Desarrollo de la Asociación de Clubes.

De acuerdo al reglamento, la competencia cuenta con la participación de los 20 equipos que integran la Liga Nacional de Básquet y cada plantel está conformado por jugadores que como edad máxima pueden tener 23 años y como mínima, 15, de acuerdo al año calendario en curso, es decir (nacidos en 1993 y 2001, en el año de inicio de la temporada LNB).

Para presentarse a disputar un partido el equipo visitante deberá hacerlo con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12, tal cual lo establecen las REGLAS FIBA. Además existe la posibilidad de contar con una ficha extranjera como máximo.

El sistema de competencia es de una fase regular de 20 partidos disputados por club, que se disputarán el día anterior a la fecha de LNB, y cerrará el 31 de marzo. Luego habrá definición en un Final 4, con sede a designar y ventaja de localía por la ubicación obtenida en la clasificación. La LDD 2017 también tendrá streaming y estadísticas online.

En paralelo, por primera vez, se disputará un Torneo 3x3 que tendrá lugar una hora antes de la fecha de Liga Nacional. El 3x3 se desarrollará también con una fase regular y finalizarán con un cuadrangular.





Raúl Bianco es el director deportivo de la Liga de Desarrollo desde la temporada pasada. En la previa de su visita a Río Gallegos, en diálogo con La Opinión Austral se refirió a la experiencia y las expectativas para esta nueva edición.





Es la tercera edición de la LDD y es la segunda en la que estás a cargo de la dirección deportiva ¿Cómo fue la temporada pasada?

R.B.: Me ha gustado mucho, me gusta lo que estoy haciendo porque creo que es una manera de colaborar externamente con el crecimiento de lo que es la Liga Nacional. En una estructura que realmente es envidiable porque es una gran estructura. Hay que conocer también lo que pasa en otros lados. La experiencia para mí fue altamente positiva, no solamente con los entrenadores sino con los dirigentes y demás.

La idea de la Liga de Desarrollo, más allá de desarrollar a los jugadores también es lograr que haya más periodistas, estadísticos, que haya más gente que colabore con la mesa, que haga el streaming, ir tratando de que más gente se involucre en la Liga Nacional y para mí fue una experiencia muy buena, realmente muy gratificante por todo lo que he vivenciado a lo largo de lo que fue la temporada pasada.





¿Cómo viste el nivel de los equipos?

R.B.: El nivel de conocimientos técnicos, tácticos, es muy grande, en cada uno de los chicos, un profesionalismo muy interesante de parte de los cuerpos técnicos porque me tocó convivir con algunos en la final del Super 4 del año pasado y hay un profesionalismo muy grande. Después hay una parte que es la más interesante de todas y es que cada uno de estos chicos está buscando un objetivo, llegar a ser jugador profesional, algunos lo van a poder lograr, algunos van a poder jugar Liga Nacional, otros podrán jugar TNA, otros podrán jugar Torneo Federal, a medida que vaya transcurriendo la competencia y a medida que vaya creciendo y que tengan lugar o no dentro de sus respectivos clubes va a ir creciendo. La idea es desarrollar a cada uno de los jugadores que tienen todos un mismo objetivo.





También suman la competencia de 3x3 en la previa de cada fecha de Liga ¿Con qué expectativas?

R.B.: Es una competencia a la que apostamos mucho porque está a nivel internacional, entonces es una manera también de brindar algo más a los chicos que se están formando. Las expectativas son las mejores, es un torneo que a pesar de que ocupa poco tiempo en cuanto a cantidad de días, es muy interesante porque indudablemente cada club ha hecho un trabajo más que elogiable porque se ha preocupado, ha mejorado sus canteras, ha reclutado y eso es un poco el objetivo.

La expectativa del 3x3 es la mejor y lograr que esta tercera edición de la Liga de Desarrollo, que obviamente va a tener errores como cualquier competencia sean los menos y sean más las cosas positivas que pueda aportar.





La incorporación del 3x3 también es el aporte de la AdC al desarrollo de la disciplina

R.B.: Se le fue dando forma y esperemos que también sirva como un espectáculo extra, no solamente para los chicos sino para la gente de cada ciudad donde la Liga tiene la posibilidad de presentarse para que sea un atractivo más. En una organización como la de la AdC que es realmente muy bien y que está a la altura de las mejores a nivel internacional, no me cabe la menor de las dudas, más allá de que uno está adentro, trabajo con un grupo de gente que son dignos de merecer los elogios porque están constantemente para que esto pueda mejorar y para que cada día tengamos una liga más grande, una liga mejor.





El equipo celeste

En todo el país, los partidos de LDD se jugarán el día anterior a los de LNB, desde las 22:00. En el caso de Hispano Americano, los cruces se desarrollarán en el “Tito” Wilson de la calle Alberdi. De este modo, el debut celeste será el domingo contra Peñarol. En simultáneo, en Junín, Argentino recibirá a Quilmes en el otro juego previsto para el inicio de esta tercera edición.

Dirigido por Esteban Gatti, asistente técnico del primer equipo, el plantel para la Liga de Desarrollo estará integrado por 17 jugadores: Matías Bernardini, Gonzalo Torres, Matías Velázquez, Diego Koch, Ezequiel Barrios Núñez, Federico Prado, Salvador Mosso, Facundo Gay, Franco Gauna, Gabriel Brown, Elías Juarez, Nicolás Acosta, Martín Iglesias, Joaquín Martensen de Pico Truncado, los bahienses Segundo Vasconcelo y Hugo Catalani, y Galo Acosta de Puerto Madryn.

El plantel rival estará integrado por Jerónimo Barón, Juan Ignacio Marcos, Joaquín Valinotti, Lucas Gorosterrazú, Nicolás Franco, Vittorio Fazzini y Tomás Monacchi, habituales integrantes del plantel de Liga Nacional. Completan el equipo Emanuel García Camaño, Pedro Oviedo, Pedro Garma, Francisco Gutiérrez, Enzo Tieri, Tomás Perazzo, Juan Cruz Narvarte, Agustín Bugñar, Lautaro González, Juan Martín Fernández y Guido Patrizzi, bajo las indicaciones del director técnico Santiago Belza, quien estará acompañado por Juan Cruz Tunoni e Iván Guerrero como asistentes.





Entradas a la venta

La Liga Nacional reanudará su actividad el lunes a las 21:00 cuando Hispano Americano reciba a Peñarol de Mar del Plata en el Atlético Boxing Club. Las entradas se pondrán a la venta hoy de 10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00 en la sede de Alberdi 128. La venta continuará el día del partido de 10:00 a 12:00, también en la sede y a partir de las 17:00 en el estadio.

En la ocasión se podrán adquirir las entradas para este partido y para el del miércoles cuando el Celeste reciba a Boca Juniors.