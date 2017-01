Torneo Federal C

Ferrocarril YCF defiende la camiseta

En diálogo con Latidos, Rubén Darío, DT de la Primera de Ferro, habló del trabajo encarado ante la posibilidad de competir en el Torneo Federal C que empieza el 5 de febrero con su debut como local ante Don Bosco de Río Turbio. Destacó el trabajo en el estadio para poder jugar en su casa y la comprensión brindada por los jugadores al conocer que jugarán por la camiseta, no por plata.

Rubén Darío: DT de Primera. 1 de 3 de 3

El equipo de Primera del Club Ferrocarril YCF, por mérito deportivo consiguió clasificar para una nueva edición del Torneo Federal C. Luego de la regionalización y la conformación de las zonas y sub zonas, compartirá la terna con Don Bosco de Río Turbio y Academia Cañadón de la localidad de El Calafate.

La dirigencia del club, encabezada por Carlos González, decidió ofrecer el desafío al profe Rubén Darío, hombre de vasta y reconocida trayectoria en el fútbol de la capital, que dedicó muchos años a la formación de jugadores como así también a la tarea como árbitro de futsal.

No estará solo, el grupo de trabajo se ha unido y, entre todos, armaron un plantel combinado entre jugadores de inferiores, los de Primera y para completar decidieron invitar a ex jugadores del club que actualmente visten otras casacas en el torneo entre equipos de barrio. A otros, con talento, se los invitó con la advertencia de que lo único que puede ofrecer el club es la posibilidad de jugar a este nivel (un poco más elevado que el local).





La entrevista

-Rubén, ¿qué te llevó a tomar este desafío de dirigir un equipo de Primera en un Federal?

Es la primera vez que soy técnico de esta categoría, siempre estuve cercano al club, pero por muchos años estuve a cargo de la escuela y trabajo en formativas. Esta oportunidad me pone contento. Cuando me habló el presidente González le dije que aceptaba el desafío, me gustaba porque había muchos chicos del club y que había que rescatar aquellos que están jugando en los barrios, o en otras ligas, para que se vuelvan a identificar con el club.





-Debe ser uno de los clubes en los que a los jugadores les cuesta irse.

Creo que son etapas. A veces por determinación de los directivos que influyen y por ahí se descuida a los chicos. En las divisiones más chicas sobre todo, y después cuesta rescatarlos. Tuve buenas respuestas. Por suerte Carlos (González – presidente del club), piensa de la misma manera. Quería que Ferro vuelva a recuperar a sus chicos. Despacito empezamos a hablar con varios de ellos y nos ha ido muy bien. A punto tal que el 90% del plantel está identificado con la institución, no me refiero sólo a la Primera, sino también a la Cuarta, Quinta y Sexta.





-El trabajo no se ha detenido, ¿cómo ha sido la integración y quiénes te acompañan?

Se han acoplado muy bien, con un cuerpo técnico bien pensado. Sumamos al profe de Sexta, Jesús, que me costó un poco que vuelva, pero lo convencimos, él es del riñón del club, ambos estuvimos fuera por espacio de 7 años, volvimos y logramos que se hiciera cargo de la Sexta, con otros profes, la Quinta está con Fernández y Huaiquil, la Cuarta la maneja Juan (Díaz) y yo como ayudante de campo y en Primera, soy el técnico y él mi ayudante. Invertimos los roles y funciona. El trabajo físico está a cargo de Agustín Collantes, que es por demás un excelente profesional y conoce bien a los chicos. Entre Collantes y Díaz venían trabajando con ellos hace tres años.

-No fue necesario buscar gente de ‘afuera’.

-No había que inventar nada, todo estaba en sumar gente por el conocimiento que tienen de cada uno de los jugadores. Me conocen, pero hace siete años que no estaba en el club. Hay gente que uno no conoce bien y está bueno contar con ellos.





-El trabajo de pretemporada ¿cómo lo encaran?

Empezamos a trabajar en julio y no paramos. El objetivo inicial era el Federal, más allá del torneo de transición que jugamos de a poco fuimos trabajando las líneas, pero más que nada se buscó la unión interna del grupo. En eso era donde había que trabajar mucho. Hay que lograr grata armonía porque esto no deja de ser un juego. Ellos son los actores, pero la idea es dejar una buena imagen de la institución, que se hable de fútbol adentro y afuera. Les hicimos entender que primero está la institución, que en lo deportivo se puede ganar, perder o empatar. Hay que estar preparado para las tres posibilidades. Que las cuestiones personales no afecten al resto del grupo, que es mejor hablarlas y salir adelante, porque uno que no tenga un buen día puede afectar al resto. Hay buen diálogo y eso ayuda.





-Se trabaja sin parar.

Sí, sólo tuvimos descanso en estos días por las fiestas, pero no quisimos prolongarlo más que eso. Ya hemos tenido algunos amistosos en cancha de Boxing. Se trabaja todos los días, el sábado tenemos otro amistoso de 16:00 a 18:00 y el 15 si Dios quiere podremos jugar un amistoso en nuestra cancha con la indumentaria que vamos a usar en el torneo, estamos buscando rival, pero en general los equipos tienen buena predisposición. Jugamos con Belgrano, con Unión Petroleros Privados, tenemos un juego con los Carboneros, que son en su mayoría ex jugadores del club y que participan en la liga de los barrios.





-Hablando de ex jugadores y refuerzos, ¿conseguiste algunos?

Sí. Tenemos a los hermanos Julián que estaban jugando en los barrios y con los refuerzos la charla es bien clarita: el que quiera venir a sumar es bienvenido. No hay moneda para nadie. Se nos sumaron los hermanos Rogel que están Tunning Sport, se los habló, se pusieron las pilas, se sumaron al grupo. También hablamos con Montoya de Deportivo Cristal, un marcador de punta, creo que tenemos completas las líneas.





-¿Quiénes conforman el equipo?

La delantera la armamos con Julio Monzón de Car Mar, Mario Gómez de Carbonero, uno de los Rogel que juega de 9, el otro hermano juega de central, Godoy que viene de Sportivo Santa Cruz que hace varios meses que está en Gallegos, se acercó y lo arrimamos. Los arqueros serán Juan Cruz Aguirre, Enzo Cárdenas que es de la institución, un muchacho que también se acercó y es arquero de Martín Güemes, después tenemos a nuestro instructor de arqueros que también forma parte de la lista, Marcelo Guajardo. En defensa, tenemos a Montoya, Nieto, Julián, Maldonado, Navarro, Rogel. Estamos bien. Gente hay. Se están afianzando y en la medida que tengamos un poco más de juego esperamos que a mediados de mes podamos usar nuestra cancha.





-Volver al Rey Méndez. ¿Es el objetivo?

Sí, totalmente. Ya se le hizo el primer corte al césped natural. Es el estadio de Gallegos. Lamentablemente prevalece en otros lugares el mejor piso y la idea es conservarlo para que la localía no la perdamos más.





-Se te ve tranquilo, contento.

Es que hay un grupo muy bueno de personas trabajando, lo lindo es que les gusta mucho lo que hacen y están muy arraigados al club. Es gente que está varias horas antes de una tarea. Si bien los refuerzos que pedimos son personas que se acercaron por voluntad propia, eso es bueno, hemos ido a buscar a dos planteándole la situación, pero aceptaron gustosos porque para ellos es bueno jugar un Federal. Les viene bien. Queda claro que terminan de jugar y vuelven a su club de origen, es un acuerdo escrito. Hay buen potencial.





-El primer rival es Don Bosco, ¿qué saben de ellos?

Sabemos que representa a la Cuenca. He querido buscar pero no encontramos mucho. Es un equipo al que hay que respetar como a todos. En la cancha se decide con el juego un resultado. Vamos a tratar de dejar una buena imagen porque tenemos la inmensa responsabilidad de representar a Río Gallegos porque Defensores se bajó y eso nos toca a nosotros. Clasifican 2 de 3 equipos, tendríamos que estar muy mal para salir terceros. Pero nunca se sabe. Después no sabemos si el que clasifica primero va a Caleta y el segundo a Tierra del Fuego. En realidad todas las zonas de Santa Cruz son buenas. Ojalá se pueda pasar para que los jugadores sepan sumar experiencia porque la pobreza de torneo local te da esa oportunidad.





-¿El lugar de práctica es la cancha de Boxing?