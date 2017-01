Colonias de Vacaciones

Eduardo Palma: “Vamos a arrancar con todas las ganas”

El próximo lunes, niños y niñas de 5 a 12 años serán los protagonistas de las Colonias de Vacaciones 2017. Del 10 al 20 de enero se realizarán las inscripciones para el segundo contingente de niños. Además, este año, luego de cinco de ausencia, regresarán las Colonias para Adultos Mayores.

El próximo lunes comenzarán las actividades para el primer contingente de colonos.

A pocos días de la bienvenida al primer contingente de niños de 5 a 12 años que participarán de las Colonias de Vacaciones, que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, el coordinador general brindó detalles sobre las actividades.

En diálogo con LU12 Radio Río Gallegos, el coordinador de las Colonias, Eduardo Palma recordó: “Hemos realizado el curso de Colonia del 26 al 28 de diciembre, se anotaron alrededor de 150 cursantes. Fue un éxito, lo dictaron los profesores Susana Beroiz, José Luis García y Carlos Barragán. Fue un curso muy importante, muy intensivo, comenzó a la mañana hasta las 12:00 y de 14:00 a 19:00, fue un curso donde se vieron todos los contenidos relacionados a lo que vamos a llevar a cabo en las Colonias”.

“Se hizo una evaluación a las diferentes personas que asistieron al curso porque no fue solamente de contenidos teóricos sino muy práctico con respecto a la presentación de un juego, cómo se para frente al grupo, la forma de hablar, la dinámica que le ponen a las distintas actividades, fue seleccionada una cantidad para el primer contingente, también hay que tener en cuenta que hay personal municipal que trabaja en toda la logística. Hemos tenido en cuenta que prioritariamente sean profesores y estudiantes, se les hace un contrato por el período de Colonias que van a trabajar, tenemos tres períodos, ya tenemos la gente para el primero. El segundo comienza el 23 de enero y finaliza el 3 de febrero y el último es del 6 al 17 de febrero”.

Las propuest as

Las Colonias se desarrollarán en los gimnasios municipales Benjamín Verón, “Lucho” Fernández y 17 de Octubre. En tanto que el contingente correspondiente al Juan Bautista Rocha desarrollará actividades en la Escuela Primaria Nº 11 y nuevamente habrá Colonias en el Barrio San Benito.

Recordó además que existen cupos para niños con discapacidad, para que puedan participar de los distintos grupos.

Con respecto a las Colonias en el Barrio San Benito, indicó: “Hemos tenido muchísima demanda, es donde tenemos un punto más para las Colonias, igualmente uno sabe que no es suficiente, necesitamos tener más espacios en toda la ciudad para ofrecerles a todos la Colonia de Vacaciones pero actualmente tenemos estos cinco espacios”.

Sobre las actividades, señaló: “Excepto el primer día que es de presentación, después van a tener pileta por la mañana y por la tarde de 14:00 a 18:00 todo lo recreativo en los gimnasios, salidas, actividades estético expresivas, cancioneros, visitas, salidas a la chacra y campamentos”.

En cuanto al Natatorio Municipal (la natación será en el Complejo Wenceslao Peisci), sostuvo: “No está funcionando no por una cuestión de capricho sino edilicia, no está en condiciones de ofrecerle a la comunidad el servicio porque no está en condiciones reales, tiene filtraciones, no cuenta con las medidas de seguridad, el piso antideslizante no lo posee, las ventilaciones es inadecuada y un montón de detalles más que deberían estar hechos y en la entrega del lugar nos encontramos con todas esas cuestiones, no cuenten con las medidas de seguridad necesarias para que la población pueda utilizarlas”.





Novedades

Palma también dio a conocer cómo continuará la agenda de actividades de la Dirección de Deportes, indicó: “Seguramente en febrero vamos a tener una dinámica que usamos el verano anterior, Verano Jugado se refiere a hacer actividades recreativas y deportivas al aire libre”. Agregó también: “Seguramente estaremos ultimando detalles en la Colonia para el Adulto Mayor, a partir de eso vamos a estar trabajando en la planificación del 2017 en las diferentes actividades deportivas”.

Cabe recordar que la última vez que se realizaron actividades destinadas al Adulto Mayor fue en el año 2011, acción que de concretarse sería de significativa importancia para este grupo etario que tanto disfruta del deporte y la recreación.





Inscripciones

Sobre las inscripciones para las Colonias de niños, Palma recordó: “Hemos terminado con el primer período de inscripción de Colonias que inició el 27, al segundo, tercer día ya se agotaron los cupos de Colonias para el primer contingente. Ahora del 10 de enero hasta el 20 de enero anotamos para el segundo contingente (inicia el 23 de enero). Después empezaremos las inscripciones para el último, se realizarán del 24 de enero al 3 de febrero. Sería importante recordarle a la comunidad que los horarios son de 10:00 a 13:00 en todos los puntos de inscripción, serían los gimnasios municipales y el Polideportivo de la Mutual de la Caja del Barrio San Benito”.

Las inscripciones serán por orden de llegada. En el lugar se entregará la planilla de inscripción y la ficha que deberá ser completada por un profesional médico.

Para cualquier otra información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: “Lucho” Fernández, 420524; J.B. Rocha, 420847; 17 de Octubre, 423041; B. Verón, 423608 y acercarse a la Mutual de la Caja en el San Benito.