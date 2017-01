Organizado por “Manantial de Luz”

El barrio Bicentenario festejará el Día de Reyes

Para agasajar a los niños y jóvenes del sector, la referente barrial Marta Pereyra y otros vecinos realizarán este sábado una jornada con juegos, shows artísticos y entrega de juguetes. Se espera la colaboración de la Municipalidad con peloteros y baños químicos.

El barrio Bicentenario tendrá una jornada recreativa para agasajar a los niños por Reyes.

Con motivo de celebrar el Día de los Reyes Magos, el espacio sociocultural “Manantial de Luz”, que coordina Marta Pereyra, organizó para este sábado una jornada de agasajo a los más pequeños del barrio Bicentenario.

Según indicó la referente vecinal, impulsora de esta actividad, el evento se realizará de 14 a 17 horas, contando con un grupo de baile y un show de acordeón, además de diversos juegos y entrega de juguetes para los niños que asistan, si pueden conseguir las donaciones necesarias. Está previsto que el evento se realice en la intersección de las calles 13 y 38, a tres cuadras del tanque de agua y en caso de que llueva o soplen fuertes vientos, se trasladaría al Cuartel de Bomberos del barrio San Benito.

En este sentido, Pereyra señaló a La Opinión Austral que están realizando una campaña para poder recolectar juguetes nuevos o en buen estado. Los interesados pueden acercarse al barrio Bicentenario o comunicarse con Marta.

En tanto, contó que “posiblemente se sumen otras propuestas artísticas más” y que desde la Municipalidad está el compromiso para colocar peloteros y baños químicos, entre otras ayudas para llevar adelante el festejo.

“Hace seis años que trabajamos acá, fuimos unas de las primeras familias que vinieron a vivir al Bicentenario”, contó y sostuvo que “cuando finalizamos con la junta vecinal, nos quedamos trabajando en lo social y con talleres, y ahora con un ropero comunitario”.

Asimismo, indicó que por cuestiones personales y de tiempo, los talleres ya no se realizan más, pero la colecta de ropa se sigue haciendo. “La gente me conoce y traen, saben que las prendas que dan se ponen en este ropero y no se vende, porque hay otros lugares donde hacen esto”, aseguró.

A su vez, destacó que “todos los años veníamos haciendo este festejo, entre los mismos talleres de adolescentes, mujeres y pequeños que teníamos, hacíamos un ‘Pesebre Viviente’ con todos los talleristas, pero como ya no se dictan más, se nos ocurrió hacer esta actividad”.

Sobre cómo se está llevando adelante la coordinación del evento, Pereyra valoró que todo se basa “en mucha gente solidaria y en la suma de voluntades” y que “siempre se realizó mediante esta metodología”, remarcando que “tanto el barrio como todo Río Gallegos siempre está predispuesto a ayudar con donaciones o en su momento en los talleres, cuando todos eran profesores voluntarios”.