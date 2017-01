Trío de “fiesteros” al volante chocó contra un poste

El accidente se registró en Avenida Bulnes, frente al recinto de Asogama. (Foto: Diario La Prensa Austral)

Con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, resultaron tres ocupantes del automóvil deportivo Toyota Celica que en la madrugada del lunes terminó incrustándose contra un poste del tendido eléctrico en Avenida Bulnes, frente al recinto de Asogama en la ciudad de Punta Arenas. La violencia del choque fue tal, que la estructura resultó destruida en su base, debiendo ser reemplazada horas más tarde. Esto significó que alrededor de 250 hogares quedaran sin luz eléctrica, según informó la empresa Edelmag.

El accidente se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un joven de 23 años guiaba de sur a norte el vehículo deportivo, acompañado de dos amigos, instante en que, al circular entre las calles Hornillas y Manantiales, perdió el control del móvil, proyectándose sobre la vereda oriente, hasta dar de lleno con el poste.

Tal fuerza adquirió el impacto, que el conductor del vehículo fue eyectado de la cabina, lo que le provocó una fractura de radio (en el antebrazo), salvando de heridas de mayor gravedad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) acudió a la emergencia, atendiendo a los dos ocupantes de la parte delantera del vehículo, quienes presentaban lesiones múltiples, consistentes en aparentes fracturas, debiendo ser trasladados al Hospital Clínico de Magallanes, mientras que la tercera persona, que viajaba en la parte posterior, resultó sólo con heridas leves.





Presencia de alcohol

Lo anterior fue detallado por el fiscal de turno Manuel Soto Bassauren, quien además indicó que ante la gravedad de lo sucedido encargó peritajes a la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros. Además, indicó que de acuerdo a lo que se le informó por parte de Carabineros, no se le pudo practicar la prueba de “alcotest” al conductor, debido a sus heridas, no obstante, el ocupante posterior acreditó que había estado bebiendo en exceso y que incluso él junto al otro herido intentaron vanamente quitarle las llaves para que no conduzca en esa situación.

El fiscal Soto añadió que los heridos requirieron intervención médica, siendo el copiloto quien habría sufrido las heridas de mayor complejidad, con una lesión grave a la cadera, consignó el Diario La Prensa Austral.