Caleta Olivia

Amenazó con un cuchillo a personal de Guardia del hospital y fue detenido

El sujeto ingresó a la madrugada y exigió ser atendido rápidamente, sacó un cuchillo y amedrentó a personal administrativo, médicos y enfermeros. La Policía fue alertada, y el individuo detenido. Quejas por los reiterados casos de violencia.

El incidente en la Guardia del Hospital Zonal se registró en horas de la madrugada. 1 de 2 de 2

Un sujeto amenazó con un cuchillo al personal de la Guardia del Hospital Zonal de Caleta Olivia para ser atendido. El individuo fue detenido luego por la Policía.

El grave incidente se registró en la madrugada de ayer, cerca de las 3 horas, cuando el agresor ingresó al sector de urgencias del nosocomio, y a los gritos exigió ser atendido. Luego extrajo un cuchillo y amenazó con apuñalar al personal sanitario si no lo hacían.

Se alertó a la Policía de la situación, y efectivos de la Comisaría Primera lograron demorar al alterado paciente y quitarle el cuchillo. Luego fue trasladado a la dependencia policial.

No trascendió el motivo por el cual el sujeto demandaba una rápida asistencia del médico de Guardia.

El individuo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Luego el personal hospitalario aportó su testimonio a los policías del momento de tensión que padecieron junto a otras personas que se encontraban en la Guardia.

El hecho quedó registrado por las cámaras de monitoreo del hospital.





Sin seguridad

La enfermera Daniela Bereta advirtió que esta no es la primera vez que sucede una circunstancia de máximo peligro para la integridad de los trabajadores. Comentó que en ocasiones anteriores ingresaron personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente, y actuaron con violencia física contra el personal.

Pero lo más grave para esta enfermera es que no hay personal de guardia policial permanente en el hospital.

Si bien permanecen las 24 horas los vigiladores privados de la empresa Rams, el objetivo de ellos es custodiar el edificio y no al personal, según dijo la enfermera al portal La Vanguardia del Sur.

“Yo sólo hablo como una enfermera, y me preocupa que esto ya haya sucedido varias veces y que vuelva a ocurrir. Desde la Policía dicen que no mandan adicionales porque el hospital no paga”, expresó la mujer, quien no estuvo en el momento de los hechos, sino que llegó horas después y escuchó el relato de sus aterrados compañeros.