Petrolero despedido pide derecho a réplica sobre versiones gremiales

Rubén Darío Sánchez Salazar, trabajador petrolero que días atrás se había subido a una torre para pedir su reincorporación a la empresa DLS, dio su versión del despido, diferenciándose del Sindicato de Petroleros Privados.

En diálogo con el portal La Vanguardia del Sur, les contestó a delegados y afiliados del gremio, quienes aludieron que lo habían despedido por “justa causa”.

El trabajador explicó que su despido no fue realizado de ninguna manera por dicha “justa causa”, sino que, por el contrario, la operadora lo dejó sin trabajo porque “al haber padecido un accidente químico en sus manos, no le encontraron lugar de reubicación”.

“Lo sorprendente es que sin alta médica, sigo enfermo con químicos”, expresó.

Recordó que fue la propia empresa de ART Galeno la que le pidió a la empresa que le buscara un nuevo lugar, pero la empresa no lo hizo y prefirió despedirlo.

También acusa a los delegados gremiales de “no atender el teléfono” y de que desde la entidad sindical sólo “pusieron excusas”.

“No es cierto lo que dice la nota” del gremio petrolero, en donde se señala que lo despidieron por “justa causa”, ya que fue “un despido malicioso, improcedente y discriminatorio, porque se niegan a darme un lugar de trabajo donde no me exponga a los químicos”, que para Sánchez Salazar “sí lo tienen” porque DLS “es una empresa grande”.

Aclaró que la verdadera causa de su despido “es la enfermedad sufrida por el hecho y en ocasión de las tareas realizadas para la empresa. Está mal elaborado también el telegrama en el que invocan el artículo 212, que no correspondería por tratarse de un accidente laboral. Por consiguiente, sería aplicable la Ley 24.557”, expresó y también acusó a un delegado, Mario Guzmán, por justificar el despido que sufrió.