Post inundaciones

Se requieren colchones y elementos de limpieza para las familias afectadas

Las intensas lluvias del 31 de diciembre provocaron grandes y numerosas inundaciones.

Tras lo que fueron las intensas lluvias del 31 de diciembre, la Secretaría de Desarrollo Comunitario indicó que lo que se necesita con mayor preponderancia son colchones y elementos de limpieza. “Gracias a la solidaridad de los vecinos tenemos ropa y víveres, pero debemos acondicionar los espacios, sabiendo que hubo todo tipo de desbordes y es necesario desinfectar y limpiar” se indicó. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo en los Centros Integradores Comunitarios o en las instalaciones de la Secretaría.

Con respecto a lo que fueron estos días de trabajo y contención, el titular de la Secretaría, Adriel Ramos, valoró que “durante tres días se trabajó con muchas organizaciones, sobre todo para asistir a las familias afectadas, tanto con víveres como para solucionar los problemas habitacionales más urgentes”, señalando que las áreas más afectadas fueron los barrios San Benito, Bicentenario, Madres a la Lucha, José Font, Los Lolos y Evita, “aunque también hubo grandes problemas de anegamiento en barrios nuevos”.

Asimismo, Ramos destacó la respuesta inmediata que surgió de la comunidad, “los vecinos tuvieron mucha solidaridad, participaron voluntarios de muchas ONGs y gremios, y empresas locales se sumaron a colaborar con los vecinos” sostuvo, y subrayó que “hay familias que han perdido la totalidad de sus bienes y tienen que volver a reconstruir sus vidas, en eso estamos trabajando ahora”.

En tanto, sostuvo que la flota municipal no es óptima, además de que la red pluvial no soporta este tipo de precipitaciones, tal como lo indicó el intendente Giubetich. “El Municipio tiene tan solo dos camiones chupadores y eso hizo difícil responder a todas las emergencias” apuntó, y dijo: “si bien había un plan de contingencia establecido entre las distintas dependencias gubernamentales, hace más de 37 años que no llovía como sucedió este fin de semana”.

Con respecto al sistema pluvial, señaló: “solucionarlo requiere de una obra millonaria y en los últimos 70 años no se ha invertido lo necesario para mejorar el sistema de desagüe”, y agregó que “además hubo dos factores que complicaron mucho más la situación. Por un lado la cantidad de agua caída y la marea alta, lo que imposibilitó que drene el agua con normalidad”.

En tanto, aseguró que fueron decenas las familias que se encontraban en situación de evacuación, pero que la gran mayoría no quiso dejar su hogar por la inseguridad y que tan sólo tres familias continúan siendo asistidas en un hotel. Por su parte, el director de Acción Comunitaria, Eduardo Murúa, dijo que ante la previsibilidad de las precipitaciones se generaron distintos dispositivos y reuniones de contingencia, en las que incluso hubo comunicados de Protección Civil “exhortando a los vecinos a tomar recaudos” y que se realizaron zanjeos en los sectores dañados en Nochebuena.

Por último, señaló que “la intensidad de la lluvia” complejizó la situación y que