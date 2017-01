Campus de fútbol: Nicolás Gómez

“Los mejores profes tendrían que estar en estas categorías formativas”

En diálogo con La Opinión Austral, uno de los instructores a cargo de la capacitación habló sobre el inicio de la segunda convocatoria y evaluó lo visto en la primera. Lamentó que los chicos no cuenten con conocimientos básicos. Esto a la larga perjudica el nivel de aquellos con posibilidades de llegar a Primera.

Los profes son optimistas en cuanto a logros. 1 de 3 de 3

Nicolás Gómez es uno de los instructores a cargo del curso de fútbol infantil que se dicta diariamente, por horarios y según las edades, en la cancha del Club Hispano Americano. Su conocimiento es vasto en la materia, pues trabaja actualmente con niños que ingresan en la escuela del Club River Plate. Es profesor de Educación Física, pero, atento a lo que le apasiona, extendió sus conocimientos y se especializó en la enseñanza de nivel inicial.

“Vengo de Buenos Aires, trabajo en el Club River Plate con las divisiones infantiles. Por suerte, me tocó venir de vacaciones y se armó el proyecto en el mes de junio”.

Conociendo la realidad del fútbol en Río Gallegos, supo encarar este proyecto que va por su segundo contingente: “la idea es intentar sacar a los chicos de la ciudad y que cuenten con la posibilidad de ir a Buenos Aires a probarse, el problema es que el nivel es bajo. En Buenos Aires los chicos tienen más de 80 partidos por año, en cambio acá menos de 40, porque a la falta de programación se suman los juegos postergados a causa de los factores climáticos”.

La consulta apuntó a lo que ha podido observar en el nivel de los chicos y, aparte del evidente entusiasmo, sostuvo: “habría que trabajar un poco más en lo técnico. Veo que la mayoría no sabe bien cómo recepcionar la pelota, pasarla, no saben bien con qué parte del pie hacerlo, conducir con el borde interno, pasarla con borde externo, pasarla a su compañero. Acá muchos acostumbran pararla con la suela del pie, que eso es para el futsal, no para la cancha de 11. Nos enfocamos en que todo lo que les expliquemos sea útil para la cancha durante el año”.

Sobre la determinación de hacer el curso sin la participación de los entrenadores que tiene la institución, comentó: “esto es aparte, no tenemos nada que ver, tenemos un profe que vino del futsal del Club Old Boys, yo de River y otro es coordinador de la escuela de fútbol. Lo importante es que pudimos ver un progreso desde que empezó el campus a cuando terminó la primera quincena, se notó. Hacemos un seguimiento de cada chico, el primer día les mostramos lo que pretendemos que hagan y ya en el segundo día vamos anotando los progresos. No queremos usar la palabra ‘evaluación’ para que no suene chocante, pero es un seguimiento de acuerdo a la serie de ejercicios donde se les enseña lo técnico y les damos puntaje para que ellos sepan cómo empiezan y cómo terminan. Se les entrega un folleto con los resultados”.

La pregunta en este punto fue si no sería conveniente que se unieran los profesores del club para poder generar una continuidad de trabajo en base a este campus, a lo que respondió: “lo que pasa en esta ciudad en la que nací es que veo que mucha gente no acepta sus errores. Muchos son profesores de Educación Física recibidos, pero no están dedicados al fútbol. En mi caso, me recibí el año pasado de Preparador Físico orientado al fútbol. Muchos hacen la carrera de profe de Educación Física y después agarran dos horitas de fútbol y se quedan con eso. Esa es la realidad de esta ciudad. El club lo que tiene es que los profes son muchos, pero no están capacitados en forma específica al fútbol infantil. En el caso de los más grandes, quizás algún club que puede progresar trae gente de afuera, pero en general sigue igual que siempre. Avanza la infraestructura, pero la gente no cambia. No dejan que le des un consejo porque piensan que lo de ellos está bien”.

En consecuencia, surgió el hecho de que con este panorama los que se perjudican no son los profes, sino los chicos con talento que, bien encaminados, tienen posibilidades de trascender e intentar probarse en un club de nivel nacional: “a esta edad es donde más hay que corregirles, llegan a los 12 o 13 años y si de un primer momento le pegan a la pelota de puntín, toda la vida lo van a hacer así. No se lo vas a poder cambiar, por eso la idea es enseñarles ahora cómo se hace. Que cuenten con toda la variedad de cosas que puede hacer en la cancha, incluso aplicamos el aspecto neurológico, por ejemplo que, en situación de juego, resuelva qué es lo más conveniente, si dar un pase al compañero o rematar al arco. Si no le enseñas esas cosas, no las aplicará”.





Críticas

Desde el momento en que decidió plantear el proyecto, sabía que las críticas iban a estar: “es algo nuevo, sabíamos que nos iban a criticar pero cuando vean los resultados lo van a tomar y decir que está bien. Estamos acostumbrados a eso, en el ambiente es así. Estamos muy lejos del nivel competitivo, si no hay ayuda en el nivel inicial es difícil llegar. Estoy convencido en que los mejores profes tendrían que estar en estas categorías formativas, para que salgan campeones en Primera, no en Quinta o Cuarta”.

En cualquier cancha en la que juegan chicos hay padres observando, el caso del campus no es la excepción, pero, atentos a la experiencia evidenciada en cada evento similar, destacó: “en la primera reunión les explicamos que hay un trabajo con ellos, les pedimos que no les digan nada a los chicos, por ejemplo no los dejamos entrar a ver la práctica, sólo los primeros días. También saben que aquel que grite se tiene que ir, hay que educar a los padres. Hay chicos que tienen la mejor indumentaria pero tal vez es el padre el que quiere que juegue, el nene tal vez quiere jugar a otra cosa. Hay chicos que no quieren jugar al fútbol. Hay que soltarlos y dejarlos trabajar, ellos, al no sentir que los padres los están observando, hacen cosas que les salen en forma natural. No tienen la presión. Es lindo ver cómo evolucionan. Hay que ponerle mucha pila al fútbol infantil”.

Lo que no les faltó fue el apoyo de la dirigencia: “el club nos compró 30 pelotas oficiales, que quedan para ellos. La idea es mandar desde Buenos Aires más material para que cuenten con más elementos en las prácticas”.

Acotó que el trabajo se arma por sectores en los que hay un profe que les da distintos ejercicios para realizar, no dividen la hora por categorías, sino que los agrupan y van rotando, con eso permiten que cada chico pase por distintos ejercicios y sea observado por todos los profes.

“Les damos una remera y una colación, en base a los conocimientos que tenemos sobre nutrición. Son 5 comidas diferentes con elementos y líquidos diferentes. La idea es hacer una concentración sorpresa”, en este punto es mejor no adelantar para que los chicos no pierdan la oportunidad de disfrutarla.

“Lo que hacemos es básico, acá no tienen voluntad de hacerlo. No sé por qué. Hacemos las cosas con pasión. Entiendo que en el año hay muchos compromisos, pero si arman una planificación, no hay excusa”.





Plan de trabajo

Se llevará a cabo por quincenas