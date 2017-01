ETAPA 1

Lunes 2 de enero - Asunción > Resistencia

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 39 km. - Total 454 km.

ETAPA 2

Martes 3 de enero - Resistencia > San Miguel de Tucumán

Motos-cuadriciclos-autos-SSV: Especial 275 km. - Total 803 km.

Camiones: Especial 284 km. - Total 812 km.

ETAPA 3

Miércoles 4 de enero - San Miguel de Tucumán > San Salvador de Jujuy

Motos-cuadriciclos-autos-SSV: Especial 364 km. - Total 780 km.

Camiones: Especial 199 km. - Total 757 km.

ETAPA 4

Jueves 5 de enero - San Salvador de Jujuy > Tupiza

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 416 km. - Total

521 km

ETAPA 5

Viernes 6 de enero - Tupiza> Oruro

Motos-cuadriciclos-autos-SSV: Especial 447 km. - Total 692 km.

Camiones: Especial 438 km. - Total 683 km.

ETAPA 6

Sábado 7 de enero - Oruro > La Paz

Motos-cuadriciclos-autos-SSV: Especial 527 km. - Total 786 km.

Camiones: Especial 513 km. - Total 772 km.

DOMINGO 8 DE ENERO - DIA DE DESCANSO

ETAPA 7

Lunes 9 de enero - La Paz > Uyuni

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 322 km. - Total

622 km.

ETAPA 8

Martes 10 de enero - Uyuni > Salta

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 492 km. - Total

892 km.

ETAPA 9

Miércoles 11 de enero - Salta > Chilecito

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 406 km. - Total

977 km.

ETAPA 10

Jueves 12 de enero - Chilecito > San Juan

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 449 km. - Total

751 km.

ETAPA 11

Viernes 13 de enero - San Juan > Río Cuarto

Motos-cuadriciclos-camiones: Especial 288 km. - Total 754 km.

Autos-SSV- Especial 292 km. - Total 759 km.

ETAPA 12

Sábado 14 de enero - Río Cuarto > Buenos Aires

Motos-cuadriciclos-autos-SSV-camiones: Especial 64 km. - Total 786 km.

En su ficha, en la página oficial del Dakar, Copetti expresa: “todavía me cuesta pensar que no pude luchar por un lugar en el podio en el Dakar 2016, por la rotura de la curva de la salida del escape del lado del motor, que me impidió seguir en carrera. Venía de ganar la etapa sobre los hermanos Patronelli y otra vez me quedé con el sabor amargo del abandono, después de un año de trabajo”.

“Pese a que los resultados no siempre me acompañan, disfruto mucho del Dakar y por ello me preparo de manera especial para encarar una edición que será tanto o más difícil que las anteriores. Muchos hablan de las dificultades que puede presentar Bolivia, con su clima cambiante y el tránsito en altura, pero pocos piensan que después vendrán las etapas finales en Argentina, bajo temperaturas agobiantes y que pueden cambiar la historia”.

“Una de las tantas anécdotas que me dejo el Dakar la viví en la edición 2012, cuando a poco de largar la cuarta etapa, se rompió el motor del cuatri y me quedé tirado y muy triste al inicio de la carrera. En ese momento, aparecieron cuatro espectadores de Santa Fe que estaban mirando la carrera, me consolaron, me ayudaron a retirar el quad a un lugar seguro y me invitaron a comer con ellos. Nunca olvido ese gesto y ahora cada año antes y durante la competencia, me llaman por teléfono y me dan su aliento permanente”.