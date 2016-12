En el espacio de la Casa de la Juventud

3000 Lanzas cerró el año con un show al aire libre

Para finalizar un 2016 que los tuvo tocando en diferentes ciudades importantes como Santiago de Chile y La Plata, la banda de hardcore 3000 Lanzas brindó un show gratuito al aire libre. Benito Lanesán, miembro de la agrupación, destacó un año sumamente positivo y adelantó que el 12 de enero iniciarán una gira por Chubut.

Ayer por la tarde, la banda de hardcore 3000 Lanzas puso cierre a lo que fue un año sumamente exitoso para ellos, ya que se han presentado en ciudades muy importantes como Santiago de Chile y La Plata. También han realizado una gira por el interior provincial, hasta Chubut, y por distintas ciudades de Buenos Aires.

En el marco de este festejo y última presentación del 2016 en el espacio de la Casa de la Juventud, La Opinión Austral dialogó con Benito Lanesán, líder y voz de la banda. En primer término, destacó que “el análisis del año es muy positivo, somos una agrupación autogestionada que no recibe nada de apoyo de organizaciones, nos movemos solos y fue así como hicimos hoy este recital, juntándonos con varios músicos y poniendo nuestros propios equipos”.

En este sentido, consideró que “no hay locales en Río Gallegos donde podamos tocar, así que lo hacemos en la calle” y sostuvo: “el principal problema no es la falta de espacios, porque los hay, lo que pasa es que las ordenanzas no están bien implementadas para el desarrollo profesional de la música. Esto no le compete a la Dirección de Comercio, lo sería si nosotros estuviésemos haciendo alguna venta de algo, pero un show musical no es algo así, es cultura”.

En tanto, explayándose aún más sobre esta problemática que sufre la mayoría de músicos y artistas de la ciudad, dijo: “hay muchos locales que se podrían usar para tocar, pero no se puede porque los dueños no los alquilan por no tener habilitación comercial”. Cabe señalar que a esta situación se le suma un Teatro Municipal cerrado y con incertidumbre acerca de su futuro.

“Hay lugares muy desaprovechados, como lo es este. Creemos que acá debería haber actividades todos los fines de semana”, apuntó y agregó: “en verano debería haber muchos más músicos tocando al aire libre, no tenemos el mejor clima del mundo, pero la idea es aprovechar, para que la gente también tenga un lugar donde ir y pasarla bien”.

Cabe destacar que a la banda la integran, además de Benito Lanesán en la voz; Daniel Lanesán, bajo; Mauricio Barría, guitarra y Rubén Osorio, batería.





2017