El pasado viernes

Nada Mas cerró el año presentando “Contracultural”

La agrupación de rock Nada Mas cerró el año presentando su nuevo disco, “Contracultural”. El show se dio en el quincho de la Mutual en 9 de Julio y contó con la participación de su banda amiga, “Ojos Espirituales”. Analizaron este año como uno de los mejores de la banda y señalaron que la intención para el inicio de 2017 es concretar una mini gira por El Calafate y El Chaltén.

Nada Mas en su última presentación del año. 1 de 3 de 3

Cumpliendo ocho años en el ruedo, la banda de rock Nada Mas cerró el 2016 con un gran show en el quincho más grande de la Mutual, sobre calle 9 de julio. En este último toque, estuvieron acompañados por sus amigos de “Ojos Espirituales”, que se presentaron antes que ellos.

Fue un año atípico para esta agrupación ya que sus shows fueron muchos menos que años anteriores, en los que se los veía por muchos escenarios y eventos. Aún así, se calificó como positivo ya que pudieron concretar un gran objetivo: sacar un nuevo disco. Este se llama “Contracultural” y fue presentado ante sus seguidores y amigos en este show, del pasado viernes por la noche.

Tras este último evento, La Opinión Austral dialogó con Bruno Arrascaeta, baterista y uno de los fundadores de la banda, quien habló, entre otras cosas, de lo que significó esta presentación, cómo se formó la banda y lo que se les viene para el venidero 2017.

“Nada Mas se formó en la escuela primaria, entre 2007 y 2008, donde nos conocimos casi todos ahí, con muchas ideas y ganas de tener una banda de rock que suene, con muchas influencia de bandas nacionales que en su momento nos volaban la cabeza”, contó y sostuvo que “después con ayuda de amigos y familiares, que nos brindaban un espacio en el hogar para poder ensayar y armar muchas de las canciones que hoy tocamos en vivo y a los que la gente responde muy bien, pudimos ir dándole mucha más forma a todo esto”.

“Nos pone muy contesto y felices de disfrutar, de a poco fuimos sumando más gente a esto que hoy es Nada Mas, en los últimos tiempos hemos hechos cosas muy importantes en lo personal de cada integrante y en lo grupal mucho m más como capturas audiovisuales geniales” destacó el baterista y agregó: “el crecimiento siempre fue y es positivo, están las discusiones y cambios de ideas, pero siempre nos llevamos muy bien, los proyectos los encaramos con mucha seriedad y energía para así poder dar lo máximo y disfrutar a tope”.

En este sentido aclaró que la banda empieza su existencia el 20 de Julio de 2008, fecha en la que se festejó el cumpleaños de Manuel Febro (bajista y creador de la banda). “Asimismo festejamos el cumpleaños de Nada Mas y Día del Amigo, que eso es lo que somos”, valoró.

En tanto, sobre lo que significó este año para ellos, dijo: “fue un 2016 bastante tranquilo a comparación de años anteriores donde nos invitaban o organizábamos recitales una vez al mes. En el 2015 tuvimos casi 16 o 17 shows y años anteriores más o menos el mismo promedio, este año fue mucho más crítico, cada invitación que nos ofrecían, veíamos el por qué de cada show y sólo tocamos 6 veces en todo este año. Eso estuvo buenísimo porque nos daba tiempo a laburar en los ensayos y también a decir que no algunas propuestas de todo tipo, estábamos más enfocados a sacar Contracultural y pensando cada show que organizaba la banda que salir a tocar por tocar”.

“También somos conscientes de que somos muchos y cada uno tiene sus laburos, y modo de vida; otra cosa que en cada recital queremos sonar bien para no defraudar a la gente que siempre nos va a hacer el aguante y les gusta escuchar bien nuestros temas. Tener pocos recitales no quiere decir que no fue un año productivo, hasta creo que fue uno de los mejores años de la banda”.

Considerando que son una banda en la que suenan muchos instrumentos, Arrascaeta se mostró orgulloso por ello y señaló que “es algo muy lindo escuchar a cada uno de ellos individualmente entrando en calor en los ensayos o antes de subir al vivo y en shows es algo único que la verdad expresarlo se hace muy difícil, pero contiene unas armonías y melodías geniales.

Nada Mas somos: Maximiliano “Chapa” Alvarado en guitarra rítmica y voz principal; Manuel Febro en bajo; Bruno Arrascaeta en batería y coros; Jeremías Villareal y Kevin Díaz en guitarras y coros. En la sección de vientos tenemos a Rodrigo Díaz en armónica; Yoni Bogado en saxofón y coros; Nicolás Muñoz en trombón y Nicolás Bedoya en trompeta.

“Esta formación se fue dando con el correr de los años, Rodrigo Díaz (armonicista y creador de la banda) en su momento tocaba algunos temas en la guitarra pero se dio cuenta que no era lo suyo y empezó a estudiar armónica y hoy en día tiene el gusto de hacer las melodías principales y muchos de los solos”, contó y añadió que “a Yoni Bogado lo conocimos entre amigos en común, lo invitamos a un ensayo y captó la onda muy rápido y hoy es nuestro hermano mayor. Nicolás Muñoz pegó mucha onda con ‘Chapa’ y se sumó a la banda muy bien, le gustaron las canciones e hizo de las suyas, Nico Bedoya le gustaba la onda de la banda en ‘La Salita’ y siempre nos cruzábamos porque el tocaba con Bruno y Yoni en ‘Cable a Tierra’ hasta que se disolvió y empezó a quedarse a los ensayos de Nada Mas y hoy es parte de esto y es uno de los pilares”.

“En la ciudad creo que con este formato no hay muchas bandas, si están Los Quillangos que están volviendo a las tablas con todo, tocan ahora dentro de unos días, también ‘Dame Tu Sonrisa’ que tiene vientos, y años atrás si hubo bandas con casi la misma onda estaban los ‘Árbol Viejo’, ‘Sistemática Hipocresía’, ‘Bonne Vibra’, ‘B.A.M’ en su momento, ‘Curanto al Woioo’, ‘Cable a Tierra’ y seguro muchas más que no recordamos”, consideró.

Con respecto al show del viernes, dijo: “fue importantísimo e inolvidable para nosotros, si teníamos muchas expectativas y la confianza de que iba hacer realmente una fiesta, se dio todo como estaba en nuestras cabezas, la pasamos muy bien ya que de la nada aparecieron familiares y amigos que estaban estudiando y otros que no nos veían hace tiempo y eso nos dio mucha más energía. Y contentos también por los resultados de los chicos de Ojos Espirituales que hicieron de las suyas y aprovecharon muy bien el escenario y sus ganas de tocar son muy contagiosas, lo de Jeremías Villareal también fue muy grato ya que está comenzando con su proyecto solista y pudo recibir al público con temas acústicos”.

Por último señaló que para 2017 “hay algo armado para arrancar, que todavía nos quedan algunos detalles por terminar pero se llevará a cabo: es arrancar el año con una mini gira por El Calafate y El Chaltén, con mucha expectativas y ganas de salir a la ruta con esta formación que la verdad la estamos pasando muy bien y tenemos ganas de pegar onda con otro tipo de músicos y gente que le gusta pasarla bien”.

“En nombre de Nada Mas aplaudimos y agradecemos de pie y corazón a todas las personas que con mucha onda asisten a los recitales de la banda y cantan, bailan, saltan y disfrutan de nuestras canciones. Nos llenan el alma porque es lo que más nos encanta ver y escuchar, también a los amigos de Ojos Espirituales que se comieron el escenario, a nuestros familiares que están ahí siempre, a los amigos del ‘Nuevo Orden De La Libertad’, al equipo de Laly de sonido e iluminación, a nuestro amigo Tomas Stout que leyó una poesía dedicada a la corrupción en la actualidad y desaparecidos en democracia y dictadura. Feliz año nuevo para todos, los esperamos en la próxima”, concluyó.