TN Clase 2: Núñez probó en La Plata

El piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gerónimo Núñez, estuvo probando en el autódromo “Roberto Mouras”, de La Plata, un Renault Clio de Turismo Nacional Clase 2, con miras a lo que será su debut dentro de la especialidad en la temporada venidera, luego de cumplir con la sanción de 1 año de suspensión que le aplicara la CDA del Automóvil Club Argentino, no dejándolo correr en ninguna de las categorías nacionales.

Realmente este año el no haber corrido fue muy duro para “Gero”, pero por otro lado aprovechó al máximo para estudiar en Buenos Aires y entrenar fuertemente en karting. Destacamos el empeño del sureño para llegar de la mejor manera posible al campeonato argentino de TN Clase 2, donde estará compitiendo con su Renault Clio atendido por el GR Racing, de Gabriel Rodríguez.

Núñez en ningún momento bajó la guardia y si bien pasó momentos tristes por no poder correr, su pasión por poder competir fue mayor para no abandonar y sostener siempre que lo que pasó fue sin intención. Hoy volvió con todo y la prueba en el circuito platense fue muy importante, además de positiva. Si bien hizo mucho calor, giró por 44 vueltas y erstuvo conforme con lo realizado. Arrancó a las 11:00 y se extendió hasta pasadas las 18:00. Todo anduvo de maravillas y ahora esperaban algunas semanas para ya estar probando en su máquina, el Renault Clio ex Turismo Pista, puesto que el ensayo realizado no fue con su auto.





Gerónimo Núñez

“Realmente muy contentos con la prueba hecha en La Plata, donde pude probar un Clio de Turismo Nacional Clase 2. Esta era la primera vez con un auto de esta potencia y la caja secuencial es una maravilla. Nos adaptamos muy bien y dimos unas 44 vueltas, quedando a 8/10 de la pole position. Me gustó mucho el andar del Clio y ahora esperaremos por nuestra unidad, que la están terminando. Tenemos muchas expectativas de hacer un buen papel y confío en todo el trabajo de Gaby Rodríguez, a quien conozco del Turismo Pista. Saludar a todos los sponsors que continuarán ayudándonos, familia y gente de Río Gallegos que está junto a nosotros”.