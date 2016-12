Sixto: Carrera de superación

Sixto Chaura.

El 22 de diciembre cumplió 56 años. Sixto Chaura es un atleta que se aquerenció en Río Gallegos y luego de sortear muchos obstáculos que le puso la vida, descubrió que correr le hacía bien. Le mejoró el carácter y las metas, pero sobre todo la calidad de vida. Es un eterno agradecido. Se suma en cuanta competencia le es posible participar. “Correr es lo que te mueve todo en la vida para estar mejor. Gracias a mi ser superior por mi recuperación alcohólica que la llevo todos los días y no me pesa porque no tomo. Doy gracias a todos los que me apoyan para seguir corriendo con buena onda y a los que les molesto, también”, expresó en su muro de Facebook, donde refleja cada idea, cada carrera y cada momento compartido con gente que le hace bien. 56 años no es nada. “Entrená poquito, seguí, no te detengas, persevera y lograrás tus metas”, indicó como para alentar desde su experiencia a aquellos que aún no se deciden. Por algunas de estas razones, Latidos lo consideró digno del rango de ‘capitán’.