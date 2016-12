Rio 2016

Los santacruceños paralímpicos

La basquetbolista riogalleguense en su primera participación en un juego olímpico. 1 de 3 de 3

Del 7 al 18 de septiembre, Río de Janeiro fue sede de los Juegos Paralímpicos, donde compitieron 4.359 deportistas de 160 países, entre ellos la riogalleguense Vanesa Salcedo en básquet en silla de ruedas y el piedrabuenense David Peralta en fútbol para ciegos.

Argentina obtuvo cinco medallas (1 de Oro, una de Plata y tres de Bronce) y 35 diplomas paralímpicos, otorgados a quienes finalizan del cuarto al octavo puestos. En las posiciones finales se ubicó 54ª en el medallero entre 176 países, siendo el mejor desempeño del equipo argentino desde Atlanta 1996.

Los deportistas santacruceños fueron parte de Río 2016 y, en diálogo con Latidos, compartieron su experiencia en la máxima competencia.





La selección de básquet finalizó novena al ganarle a Argelia y Los Murciélagos quedaron terceros en la definición con penales contra China, ¿cómo vivieron la competencia?

V.S.: Los partidos fueron fuertes, sabíamos que estábamos compitiendo contra las potencias, todos esos equipos tienen mucha competencia. Nosotras recién empezamos, no tenemos roce deportivo. La selección es medianamente nueva, inclusive nos pusieron a competir con equipos de tercera para que tengamos más juego.

El nivel de las mujeres es como jugar contra hombres. Por ejemplo, cuando entrenamos, armamos equipos y jugamos, pero como estamos en un nivel más bajo, cuando vas a competir te encontrás con otra cosa, con chicas que están muy bien físicamente.





D.P.: Encontramos lo que esperábamos, sabíamos lo que era, es un juego olímpico, así que todos los países son durísimos, los partidos son todos duros. Llegamos bien a la competencia, cumpliendo todos los objetivos hasta la semifinal con Irán, que se notó que en la cancha fuimos muy superiores, pero no pudimos ganarlo en el juego y en los penales… son penales, nos tocó perder. Fue una desazón, nos tuvimos que reponer rápidamente, tuvimos la capacidad de reponernos rápidamente porque al día siguiente teníamos que jugar por la medalla de Bronce y queríamos festejar. Siempre digo que las medallas que se festejan son la de Oro y la Bronce, la de Plata es la llorada.

Volvimos contentos con una medalla que festejamos y que para nosotros vale oro. Siete de los integrantes de estos juegos no éramos medallistas olímpicos, así que era algo que necesitábamos mucho porque de Londres nos habíamos vuelto con las manos vacías y no queríamos volver a pasar por la misma experiencia, sobre todo por el trabajo y por el nivel de juego que habíamos tenido y venimos teniendo en todos los torneos. Sentíamos que teníamos que traer una medalla, fuimos a buscar la de Oro y no nos alcanzó, pero la de Bronce la teníamos que traer para casa, lo logramos y estamos muy felices por eso.

Las finales son partidos de un gol o penales, lo hemos visto en el fútbol convencional. Las finales son partidos muy cerrados y en el fútbol de ciegos pasa lo mismo.

Con China nos sentíamos ganadores todo el tiempo, sabíamos que lo íbamos a ganar, sentimos que era nuestro deber y teníamos el convencimiento de que ese día nos íbamos a ir victoriosos de la cancha. China es un rival muy bueno, es muy difícil ganarle en posesión de balón y se lo ganamos, todas las estadísticas del partido fueron favorables para Argentina. En el partido que habíamos jugado en la zona de grupo, las estadísticas nos habían dado más parejas.

Creo que jugamos con la espada entre los dientes. Era la medalla de Bronce o nada, se jugó con esa actitud y pudimos sacar el partido bien adelante.





¿Qué les pareció la cobertura de los medios?

V.S.: A comparación de otros años, algo estaban pasando. A nosotras no nos dieron ni bola, me parece que no pasaron ningún resultado.





D.P.: Los primeros partidos no los pasaron, ni siquiera estaban engrillados. No contemplaron el fútbol de ciegos en un principio. Después la gente ejerció presión y cuando pasaron un partido, se dieron cuenta que tuvieron un montón de adhesión, mensajes y no dejaron de transmitir.

Creí que iba a ser mejor la cobertura, que iba a ser más amplia, veníamos de un juego olímpico convencional que pasaban las 24 horas en cuatro canales y cuando DXTV compró como seis horas diarias, que es un canal público y estatal, dije ‘nos van a pasar’. Después mandaron a una periodista sin equipo. Creo que lo subestimaron un poco. Después terminaron pasándolo y dándose cuenta que les servía, terminaron teniendo rating.

Más allá de la gente cercana a los jugadores o al deporte adaptado, se empezó a notar un montón de gente que vio partidos, que no tienen relación con el deporte adaptado y que les encantó.





V.S.: Además cuando hicieron la despedida en el CENARD, hubo toda una movida. Después preguntaron ‘¿por qué no pasaron?’, ‘pensé que lo iban a pasar’, ‘miré y no pasaban nada’. Todos querían ver porque también les da curiosidad ver básquet en silla o el fútbol y no lo pasaron.

¿Cómo está el desarrollo del deporte en el país?

V.S.: Creo que el básquet se está fomentando y teniendo más en cuenta.

D.P.: El fútbol viene muy bien, hace unos cuantos años tiene un desarrollo importante y me parece que hoy está haciendo escuela en otros países. Tiene un trabajo muy importante en escuelas de desarrollo con chicos chiquitos, se están viendo los frutos.

Juego en Estudiantes y hay chicos que empezaron la inferiores en la Escuelita de Desarrollo con siete, ocho años y hoy están debutando en Primera, eso es un gran orgullo. Creo que estamos igualando el fútbol convencional en lo que es el desarrollo de jugadores desde muy temprana edad y sin duda que van a dar frutos de acá a 10 años para que la selección siga estando en el podio. Cuesta mucho trabajo, tuvimos un recambio que se sufrió en Londres y hace dos, tres años estamos en un buen nivel nuevamente, competitivo. Creo que el recambio va a ser continuo y se va a poder mantener alta la vara porque hay mucho trabajo desde edades tempranas.





¿Cómo siguen?

V.S.: Están convocadas 27 mujeres, creo que el entrenador está buscando un recambio de algunas jugadoras que ya están más para irse que para quedarse, es como empezar de nuevo. Estamos con vistas al mundial del año que viene.

El técnico dice que era lo que esperaba, sabía que todos los partidos iban a ser duros, que íbamos a sufrir más porque teníamos un grupo bastante complicado, entonces lo que esperábamos era ganarle a Argelia, eso fue lo que logramos, así que nos fuimos contentas.

Hace 28 años el básquet no clasificaba a un juego olímpico, se puede decir que se está logrando algo, también yendo a otro nivel a medida que fueron cambiando las jugadoras. Siempre fue un nivel amateur, no muy competitivo, ahora tenemos preparador físico y antes no había. Se está trabajando diferente y capaz por eso se están viendo algunos resultados.





D.P.: Nosotros tenemos Copa América el año que viene, que es clasificatoria para el mundial 2018 de España.





¿Algo que quieran agregar?

D.P.: Agradecer el apoyo de mi pueblo, la provincia. Piedra Buena lo único que hace es malcriarme, brindarme afecto y hacerme la vida más fácil todo el tiempo. A mi familia, ‘Mecha’ (su esposa) hizo una movida y vieron los partidos en el cine y estaban re pendientes y muy presentes. Me hacen sentir muy querido todo el tiempo, trato de responderlo dentro de la cancha.