El discurso anticonsumo del Papa Francisco para Navidad

El Sumo Pontífice encabezó una emotiva homilía durante la misa de Gallo.

En una emotiva homilía durante la misa de Gallo, el papa Francisco criticó que "la mundanidad tomó de rehén a la Navidad" y en la víspera de Nochebuena pidió por los niños que deben "escapar de los bombardeos", los que yacen "en el fondo de una barcaza repleta de migrantes" y por aquellos a "los que no se deja nacer", al tiempo que lamentó la indiferencia frente a los marginados y la preocupación por los regalos.





Tras escuchar la "kalenda", el canto típico que suena sólo para esta celebración, las luces de una Basílica de San Pedro colmada se encendieron sobre las 21.30 locales para dar inicio a una misa a la que asistieron miles de peregrinos y que fue concelebrada por 30 cardenales, 40 obispos y 250 sacerdotes.





"Dios no se hace presente allí; no aparece en la sala noble de un palacio real, sino en la pobreza de un establo; no en los fastos de la apariencia, sino en la sencillez de la vida; no en el poder, sino en una pequeñez que sorprende", aseguró el Pontífice en su cuarta Misa de Gallo como Papa, tras recordar la noche de "alegría, gloria y luz" que simboliza la Nochebuena para el catolicismo.





(Fuente: El Destape)