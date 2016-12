Del 8 por ciento

2017 llega con un nuevo aumento en los combustibles

Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, señaló que "aparentemente en la primera semana de enero" podría subir el precio de las naftas "un 8 por ciento". Para el interior del país, estimó que el litro “quedaría por arriba de los 20 pesos”.

En octubre, ciertos sectores habían negado que fuera a cumplirse la predicción hecha a principio de año sobre el ascenso del litro de nafta a 20 pesos. Estaban en lo cierto, la suba no será este año, sino la primera semana de 2017.





Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, pronosticó un incremento para la próxima semana, que rondará en un 8 por ciento. De concretarse, los combustibles habrán subido un 39 por ciento en el último año, y, ante eso, Castellanos admitió que posiblemente eso pueda "tener un efecto sobre los precios" de otros productos en general.





Consultado por radio Mitre sobre si se viene un aumento en el valor del combustible al público consumidor, Castellanos dijo: "Si, efectivamente. Estaba pactado para agosto, después se pospuso a noviembre y se viene ahora la semana que viene".





"La duda era si iba a producirse de forma directa o en tramos", adelantó el empresario y sostuvo que la suba "sería en un solo tramo del 8 por ciento", de acuerdo a lo que se prevé que autorice el gobierno.

En ese marco, sostuvo que el precio "en el país quedaría por arriba de los 20 pesos", mientras que “en Capital, (donde el precio está) en el orden del 17,50 se iría a cerca de 19 pesos”.





Cuando se le recordó que los precios de los combustibles subieron un 31 por ciento en cinco meses del año, indicó que "ha habido una caída de ventas que no fue demasiado importante pero hubo caída en naftas del orden del 5 o 6 pro ciento más o menos".





Castellanos estimó que la venta de combustibles "terminará el año con una caída del 5 por ciento" y dijo que una situación similar se da "también en el gasoil, no tiene que ver tanto con el precio en sí, sino con el nivel de transporte, consumo y ventas". "El incremento termina siendo menor al índice de inflación en general", añadió al señalar que "vamos a estar en el índice del 39 por ciento con el aumento anterior".





Consultado sobre si el aumento del combustible se puede trasladar a otros productos, dijo que "seguramente que sí, siempre tiene un efecto sobre el nivel de precios es un poco el cuento del huevo y la gallina, sube la inflación suben los costos".