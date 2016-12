Monseñor D’Annibale

Mensaje Navideño

El obispo de Río Gallegos, monseñor Miguel Angel D´Annibale, envió un mensaje con motivo de la Navidad en el que invitó a dejar que “María y José nos pongan al Niño en el pesebre que somos”. “Quizás más que nunca este año somos un gran pesebre, como país, como personas y como familia. Este pesebre no fue un lugar muy lindo y quizás nadie quería llegar a él, pero el Señor no lo rechazó, no lo dejó de lado”, expresó.

“Que rica imagen esta que nos regala el pesebre de Belén: una familia que pone un niño en un pesebre. Y ese niño asume nuestra realidad y camina con nosotros, crece con nosotros y continúa siempre al lado nuestro”, dijo en su mensaje. “Creo que la Navidad tiene que ser este espacio de dejar que María y José nos pongan al niño en el pesebre que somos”, agregó.

Seguidamente, dijo: “quizás más que nunca este año somos un gran pesebre, como país, como personas y como familia. Este pesebre no fue un lugar muy lindo y quizás nadie quería llegar a este pesebre, pero el Señor no lo rechazó, no lo dejó de lado. El Señor quiso nacer allí, misterio tan grande esto de ser recostado en un pesebre”.

“Esta es la confianza que tenemos a pesar de las realidades tan difíciles y tan duras que a veces nos tocan recorrer, que a veces pasa en nuestra vida personal, familiar, social y eclesial. El Señor nace y la luz está puesta en ese rostro tan bello y tan lindo de este niño que es esperanza para caminar y, desde allí, ese pesebre empieza a cambiar y a transformarse porque la presencia de Jesús todo lo transforma”, afirmó.

“Como cristianos decimos feliz Navidad. Hacerlo con un gozo muy grande y reunirnos en familia y compartir es decirnos: ‘¡Feliz porque el Señor camina junto a vos!’, porque el Señor no rechaza estar al lado tuyo, porque quiere perdonar todo aquello que no está bien y alentar y sostener todo aquello que sí está bien, y con él construir una Navidad mejor”, aseguró.

“Por eso feliz Navidad para todos, feliz presencia del niño Dios en nuestros corazones y en el pesebre que somos”, deseó. (Aiga.org).