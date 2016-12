Liga A2 2017

Cuenta regresiva para el debut de Los Mamuts

El equipo de Santa Cruz debutará el 13 de enero visitando a Neuquén Vóley. La competencia contará con 26 equipos de 14 provincias divididos en cuatro zonas. “Estamos pensando no solamente en hacer historia sino en hacer algo importante para Santa Cruz” afirmó a LOA el técnico Fernando Pandolfi.

En enero, Los Mamuts jugarán sus primeros partidos de la Liga A2.

El sábado en las instalaciones de la Federación de Voleibol Argentino se realizó la reunión técnica de la Liga A2 2017. Además de las explicaciones generales de la competencia, se dio a conocer el formato de juego y las zonas del torneo que comenzará el 14 de enero.

De la reunión participó el staff de la FeVA compuesto por Celia Montaruli, Fabián Ramón, Rolando Cholakian, Viviana Marinho, Miguel Méndez, Román López y Nicolás Casado.

Esta Liga A2 contará con un total de 26 equipos, récord para la competencia, de 14 provincias diferentes. Los clubes fueron divididos en cuatro zonas en las que jugarán todos contra todos y los cuatro mejores clasificarán a la siguiente fase de cuadrangulares.

En la Zona A estará Ateneo Catamarca, Obreros Catamarca, UVT SJ, Banco Hispano, Estudiantes La Plata, La Matanza y Selección Argentina. En la B jugarán Social Monteros, Tehuelches, Bernardino Rivadavia, Libertad SJN, Echagüe y Formosa, en tanto que en la C se medirán Central Norte, Monteros, Rosario Vóley, Villa Dora, Codeba, M. de San Martín y Jujuy.

Por último, en la Zona D, se enfrentarán Defensores de Viedma, Neuquén Vóley, Independiente Trelew, Escuela Municipal de Vóley de Puerto San Julián, San Lorenzo y Vélez Sarsfield.





Representación santacruceña

Por primera vez habrá un representante de Santa Cruz, será la Escuela Municipal de Vóley de Puerto San Julián, conocido como Los Mamuts.

El plantel estará integrado por Juan Manuel Casas, Agustín Pandolfi, Miguel Lizondo, Nahuel Picasso, Domingo Martínez, José Prane, Agustín Martínez, Martín Agüero, Matías Santibáñez, Ginno Pugnaloni, Leandro Calvo, Ramiro Herrero, Nahuel Casas de la Escuela Municipal de Puerto San Julián; Ismael Muñoz y Emilio Cardozo del Club AMUVOCA de El Calafate; Andrés Beloqui de A.C. Club Triatlón Acuarium de Comodoro Rivadavia; Iñaki San Pedro Sedan de Deportivo Lihuen Caleta Olivia; Mateo Marzi del Club Ferro de Puerto Deseado; Leandro Calvo de Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz; Gastón Pérez de GEVP de Buenos Aires y Facundo González del Club Domingo Sabio de Comodoro Rivadavia.

El Cuerpo técnico estará integrado por el entrenador Fernando Pandolfi, los asistentes Matías Avendaño y Federico Santos, éste último también será el manager. El preparador físico será José Luis Breide y el kinesiólogo, Luis Bustillos Paulus.

Respecto a la conformación del plantel, el técnico manifestó a La Opinión Austral: “Llamamos a Nahuel Picasso, que es un jugador libre de Río Gallegos, Río Gallegos no está haciendo vóley federado y lo afiliamos a San Julián. Lo mismo ocurrió con los dos chicos de El Calafate, Martín Agüero y Nahuel Casas, ellos no jugaron vóley federado este año, así que los afiliamos a San Julián y los dos de AMUVOCA sí hacen un pase transitorio que es sin costo al igual que Leo Calvo que es de Puerto Santa Cruz e Iñaki San Pedro que es de Caleta. Después hay dos refuerzos de Comodoro, que pertenecen a la Federación de Chubut, son sin costo porque está dentro de la región Patagónica. Los que sí tienen costo son un jugador de Rosario y uno de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque”.

Sobre las plantillas de los rivales, indicó: “Hay varios adolescentes en Neuquén, el resto son mayores, algunos muy profesionales, Vélez contrató seis profesionales, San Lorenzo también, Trelew tiene dos más uno que vive en Trelew, Viedma tenía seis el año pasado y este año todavía no conozco el plantel”.

En cuanto al apoyo del Gobierno Provincial, indicó: “Nos reconoce el trabajo dándonos el transporte y la alimentación a bordo mientras estemos en viaje”.





Gira

Los primeros juegos serán afuera. De acuerdo al cronograma visitará a Neuquén Vóley el 13 de enero, a Defensores de Viedma el 15, a San Lorenzo el día 18 y a Vélez Sarsfield el 20. Cerrando la gira, jugarán contra Independiente de Trelew el 24 de enero.

Para prepararse para el debut, el plantel se reunirá antes del primer viaje, sobre lo que el técnico detalló: “El 3 de enero nos juntamos todos en San Julián, vamos a entrenar ocho, nueve días, después tenemos que ir a jugar a Neuquén el 13, así que están saliendo el 11”.

Concluida la gira, los equipos viajarán a Puerto San Julián para jugar los partidos de vuelta.

Sobre las expectativas, afirmó: “Es hacer un camino, porque es la primera vez que un equipo de Santa Cruz logra estar en esa instancia y vamos a ver el potencial que tienen los jugadores de Santa Cruz. Agustín Pandolfi es un jugador de la zona, tiene un año de experiencia, en cambio el refuerzo importante que llevamos nos tiene que garantizar y en teoría posicionarnos, es un jugador de élite pero es joven, categoría ’96, apostamos a los chicos de Santa Cruz y a todos los que quieran jugar al vóley federado. A Río Gallegos no le interesa el vóley federado, le interesa jugar entre ellos, hay equipos en Gallegos y no salen a jugar afuera, es razonable, entendible, pero es una lástima por el potencial que tiene Río Gallegos, la ciudad más importante de la provincia no aporta a este vóley”.

Finalizando, Pandolfi añadió: “Agradecer al Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a la Dirección de Deportes y el intendente de Puerto San Julián y de toda la comunidad de San Julián, hoy estamos con ese apoyo y nos quedan 15 días para recaudar fondos para los imprevistos, un refuerzo te sale 20 mil pesos entre pase, aviones, su sueldo, ni hablar el alojamiento y la comida. Nosotros encaminamos esto con mucha seriedad. Tenemos kinesiólogo, preparador físico, asistentes, manager. Estamos pensando no solamente hacer historia, sino en hacer algo importante para Santa Cruz”.