Caleta Olivia en llamas

Prades responsabilizó al Gobierno Provincial

Luego de anunciar que pagaría los sueldos este jueves 22 y no concretarlo, ayer los trabajadores cortaron la ruta y el intendente de Caleta Olivia sostuvo que la provincia no le giró el dinero prometido.

Días atrás, el intendente Facundo Prades emitió un comunicado anunciando el pago de haberes a la totalidad de los trabajadores del Municipio de Caleta Olivia, para este jueves 22. Ya a última hora del miércoles el rumor de que el depósito no se haría fue ganando la calle de la ciudad del Gorosito, lo que finalmente se confirmó ayer por la mañana, cuando los empleados se encontraron sólo con un pago a cuenta.

En conferencia de prensa, el jefe comunal afirmó que existió un incumplimiento por parte del Gobierno Provincial de enviar los fondos a los que se había comprometido, por lo que se decidió “repartir lo que tiene (el Municipio) en sus cuentas en partes iguales. Los empleados municipales tendrán acreditado doce mil pesos” informó Prades.

Por primera vez en lo que va del año, el jefe comunal se mostró sumamente crítico con el Gobierno Provincial y calificó de “falta de respeto” para con los vecinos de Caleta Olivia.

Como lo hicieran los intendentes del FPV, entre ellos su antecesor, con el gobernador Daniel Peralta, Prades ayer recordó el artículo 5 de la Constitución Nacional por el cual los gobiernos provinciales están obligados a asegurar el régimen municipal, entre otras cosas. También planteó que por la Ley 3.479 (de endeudamiento), el Ejecutivo debe asegurar a todos los Municipios la cobertura total de sus déficit, particularmente el pago total de los salarios mensuales y los medios aguinaldos de todos los trabajadores municipales, y esto “no lo está cumpliendo, por eso responsabilizo a la gobernadora y sus ministros de lo que pueda pasar”, dijo Facundo Prades.

Luego de un año, desde el inicio de la gestión Municipal no sólo “nos ha costado abonar en tiempo y forma los sueldos de los empleados municipales, sino que además nuestro pueblo se vio privado, como desde hace muchos años, del derecho humano esencial como es el agua potable, sus servicios cloacales totalmente colapsados, infraestructura escolar deteriorada, el sistema eléctrico en su límite, cuestiones estas que dependen exclusivamente del Gobierno Provincial y que durante todo este tiempo no se tomaron las medidas imprescindibles para dar a nuestros vecinos las respuestas esperadas desde hace tantos años”, afirmó Prades, y reclamó que “Caleta Olivia no es el patio de atrás” de la provincia.

Este miércoles el Gobierno Nacional habría anunciado el envío de 110 millones de pesos en concepto de ATN para ser enviados a varios Municipios, entre ellos el de Caleta Olivia. (Ver página 5)

Pero el Municipio requiere entre sueldos y aguinaldos no menos de 150 millones de pesos, una cifra inalcanzable para una Comuna que prácticamente es nula en recaudación propia.