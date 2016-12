Diputados convirtió en ley la reforma de Ganancias

Por 166 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones ya es ley el proyecto consensuado entre la CGT y el Gobierno, y que contó con el respaldo de los gobernadores.

Con los cambios aprobados en la jornada, el mínimo no imponible aumentó un 23 por ciento, quedando en 37 mil pesos de sueldo bruto para los casados con dos hijos. La cifra es sustancialmente menor que los 44 mil pesos previstos en la media sanción, pero mejora los 34.500 que propuso originalmente el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso.





La iniciativa aprobada ayer por el Senado y hoy por la Cámara baja suprime la creación de un impuesto a la minería y a la renta financiera prevista en la media sanción de Diputados. En cambio, implementa un impuesto al juego y al dolar futuro (por única vez). Parte del bache fiscal que se le generará a las provincias será cubierto por el Gobierno por medio de los adelantos del tesoro nacional (ATN).





Si bien tendrá un impacto económico mínimo porque no afecta a los actuales magistrados, el proyecto establece que los nuevos jueces sí serán alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Además, los trabajadores patagónicos contarán con un 22 por ciento más de aumento en el mínimo no imponible, producto del elevado costo de vida y su consecuente mayor nivel de ingresos. El proyecto modificó también las escalas, que comienzan con un 5 por ciento en vez del 9 por ciento actual. Se modifican las deducciones y quedarán al margen las horas extras en los días no laborables.