Índices socioeconómicos

Al menos 1 de cada 3 personas no terminó el secundario

Con unas 23 mil personas en esa situación, Río Gallegos lidera el rango de personas que no culminaron sus estudios secundarios en la región patagónica, seguida muy de cerca por Rawson-Trelew. En Tierra del Fuego se da la mayor población económicamente activa con su educación obligatoria completa.

Casi el 40% de la población económicamente activa de la ciudad capital no tiene el secundario completo.

En un año donde el conflicto educativo de Santa Cruz estuvo y está a flor de piel, los números que afloran del informe de Indicadores Socieconómicos del Mercado Laboral, que realiza el INDEC, para el tercer trimestre de este año son categóricos. Al menos 1 de cada tres no terminó el secundario. En tanto, sólo el 18% tiene estudios universitarios completos.

En el informe publicado esta semana por el Instituto de Estadísticas y Censo de la Nación se desglosa la población económicamente activa según su nivel educativo.

Así no encontramos que en Río Gallegos (único conglomerado de Santa Cruz que es medido por la Encuesta Permanente de Hogares) muestra un escaso número de personas que carecen de instrucción escolar (apenas el 0,4%). Pero un 23% no terminó su secundario, otro 8,5% sólo tiene la primaria aprobada y un 5,1% más de la población ni siquiera terminó el primer escalón del nivel educativo.

La capital santacruceña lidera el ranking patagónico de personas sin secundario completo, seguida de cerca por el conglomerado Rawson-Trelew que tiene un 22,4%.

Sin embargo, a la hora de mirar quienes sí completaron la educación obligatoria por ley, justamente esas localidades chubutenses tienen el menor índice de población recibida (26%) y Río Gallegos se ubica en segundo lugar con el 34,2%, detrás de Ushuaia con el 39,6%.

En la sumatoria de la población que no completó sus estudios primarios, quienes lo terminaron pero no siguieron más allá y los que quedaron en el intento de tener su título secundario, vemos que el 37% de la población económicamente activa de Río Gallegos no pudo completar su educación obligatoria, lo que equivale a que esa es la realidad de unas 23.000 personas en la ciudad capital de Santa Cruz.

Cabe señalar que muchas de ellas se desempeñan en ámbitos estatales, lo que explica la concurrencia a los planes Fines que pone a disposición el Consejo Provincial de Educación para los trabajadores del Estado, como así también para la ciudadanía en general.





95 centros en 18 localidades

Este año funcionaron, en todo el territorio provincial, 95 Centros Educativos FinES (CEFs) en 18 localidades de Santa Cruz, a los cuales asistieron 3.292 estudiantes de entre 19 y 67 años, informó recientemente el Gobierno Provincial con motivo del cierre de año.

Aunque el número es significativo, apenas es el 15% del total de personas que deben completar estudios en Río Gallegos, pese a que la cifra es provincial.