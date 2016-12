Independiente de San Julián gritó campeón

Festejo con sus hinchas.

La Asociación Club Independiente de Puerto San Julián se coronó campeona de la Liga de Fútbol Centro tras 39 años. Fundado el 2 de octubre de 1923, el club rojinegro padecía una maldición que lo perseguía. Sin embargo, un grupo de jugadores persistentes, en su mayoría de la cantera de la institución, consiguió romper el maleficio teniendo como único incentivo el defender los bastones rojinegros de sus transpiradas camisetas.

Luego de un Torneo Apertura que se escapó por muy poco, los muchachos del Rojo tomaron conciencia de que el camino era el correcto. Un arranque impresionante, con cinco victorias consecutivas (4-1 vs. Argentino del Sud de Comandante Luis Piedrabuena, 1-0 vs. Atlético de San Julián, 2-0 vs. Cruz del Sur de Gobernador Gregores, 4-1 vs. Sportivo de Santa Cruz y 3-2 vs. Júpiter de Piedrabuena), denotó que el sueño podía pasar de la almohada a la realidad. Una caída en el clásico con Racing no amilanó a un equipo que se repuso inmediatamente y aplastó 4-2 a Huracán de Gregores.

Con 18 puntos cosechados, la última fecha ante Atlético Santa Cruz fue una anécdota. Independiente ya era campeón, ya había estampado una quinta estrella en su escudo. Una quinta estrella que se suma a las del 69/70, 73/74, 75/76 y 76/77. Una quinta estrella que mutó en un colosal festejo que comenzó en el estadio Juan Panópulos y tiñó a la ciudad de rojo y negro. Una quinta estrella que se hizo esperar, pero que llevará a la institución a disputar el primer Torneo Federal C de su historia.