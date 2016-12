Boxeo en Perito Moreno

El ‘tigre’ Ramírez defiende 2 títulos

Esta noche en las instalaciones del gimnasio municipal de la localidad de Perito Moreno, el púgil Ricardo ‘el tigre’ Ramírez enfrenta a Luis ‘el pequeño’ Juárez de Santiago del Estero. Estarán en juego los dos títulos mundiales que posee el santacruceño.

En contacto con Latidos, el boxeador peritense dio detalles de la velada boxística que se vivirá esta noche en el gimnasio municipal en la localidad de Perito Moreno. “Será una pelea profesional, defiendo dos títulos WPC (Comisión Mundial de Pugilismo) y WBF (Federación Mundial de Boxeo). Enfrento a Luis ‘el pequeño’ Juárez que llega desde Santiago del Estero” indicó.

El gimnasio municipal abrirá sus puertas a las 21:00, la organización corre por cuenta de la escuela de boxeo ‘Promesas peritenses’ en forma conjunta con la Dirección de Deportes Municipal. El público aficionado deberá abonar una entrada fijada en $ 50.-





Programa

Si bien el plato fuerte será el combate por dos coronas, el programa ofrece: cuatro peleas amateurs, en el primer combate, los rivales estaban por confirmar, en la segunda Luis ‘chasca’ Romero de Las Heras enfrenta a Federico ‘keko’ Herrero de Perito Moreno.

La tercera la disputan Andrés ‘escopeta’ González de Puerto Deseado ante Walter ‘la pantera’ Vallabriga de Perito Moreno. En la cuarta pelea de la noche se enfrentan Juan “el torbellino” Cayún de Chile Chico versus Walter ‘el huracán’ Salazar de Perito Moreno.

Los títulos mundiales se ponen en juego en la quinta pelea de la noche.





Algo más

Ramírez destacó: “Promesas peritenses es la escuela donde empecé a boxear. Mónica Cardoso, mi esposa, es la presidenta desde hace 12 años y yo en caso de ganar viajo a China en enero o febrero”.

Sobre la preparación previa manifestó: “Dentro de todo hemos entrenado en triple turno mañana, tarde y noche con mis entrenadores Segundo Neira, Jorge Camus y Daniel Valle. De un 100% estamos con un 70%, ya que estuve en Buenos Aires porque mi esposa está enferma, pero volvimos y entrenamiento a full”.