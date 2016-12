Torneo de tejo

Gladis y Jorge campeones

Durante los días 16 y 17, en la cancha del CAP, se disputó el torneo de tejo individual y por equipos con participación de jugadores locales, de Puerto Santa Cruz, San Julián y Río Turbio. En individuales, Jorge Sajama y Gladys Mansilla fueron los mejores.

Jorge Sajama, referente del centro de jubilados El Amanecer. (Foto archivo)

Jorge Sajama, referente del centro de jubilados El Amanecer, dio detalles de la actividad que los tuvo como anfitriones del torneo de tejo que se desarrolló durante viernes y sábado en la cancha que personal del Consejo Agrario Provincial preparó para tal fin.

El certamen tuvo dos motivos relevantes, el 131 aniversario de la ciudad de Río Gallegos y el cuarto aniversario del centro de jubilados.

Destacó que si bien la convocatoria no fue la esperada, acudieron jugadores de las localidades de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y Río Turbio. Ellos fueron alojados en el CePARD y como broche de cierre, se organizó una cena de premiación en el local del Centro de Jubilados el Amanecer. Al no contar con gran cantidad de inscriptos por localidad, decidieron jugar armando grupos mixtos, aunque también hubo competencia en categorías Damas y Varones. Como todos se conocen por distintos torneos a los que acuden, el listado con resultados presenta el inconveniente de que se anotaron los nombres, pero no todos los apellidos. De todos modos, de lo que no cabe duda es que la pasaron muy bien.

A la hora de los agradecimientos, Sajama mencionó a las autoridades del CAP por el espacio cedido, a las del PAMI, a la ministra de Desarrollo Social de la provincia, a Martín Pérez del CePARD, al concejal Martín Medvedovsky y a los jugadores presentes.





RESULTADOS

Categoría Damas

1ª Gladis Mansilla y Norma

2ª Ofelia Pacheco y Yanet María

3ª Marina Méndez y Nelly





Categoría Mixto

1° Ester y José Ojeda

2° Ofelia Pacheco y Jorge Sajama

3° Gladys Mansilla y Eduardo Blanco





Categoría Caballeros

1° Jorge Sajama y Mario Legurguro

2° José Ojeda y Eduardo Blanco

3° Mario Soto y Julio Leguizamón