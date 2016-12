Lucas 1° en el campeonato magallánico

Lucas se destaca lejos de casa.

Lucas Hernández, piloto de Río Gallegos, viajó a la ciudad de Punta Arenas para participar de una nueva fecha del campeonato de motocross. Allí consiguió meterse entre los primeros.

En contacto con Latidos, Hernández comentó: “estuve un año sin actividad con el motocross, en julio empecé a entrenar para el campeonato de Chile, dos días antes de la primera fecha en octubre tuve una caída en los entrenamientos, en la cual me esguincé la muñeca y terminé segundo. La segunda fecha en noviembre la competencia se hizo en el circuito de Porvenir, donde pude ganar las dos mangas”, comentó. En cuanto a la tercera fecha, expresó: “corrí con una moto alquilada, sin conocerla. En la primera manga venía primero y en la vuelta seis pinché la rueda trasera, termine séptimo y la segunda manga la gané y quedé tercero en la general, sigo primero en el campeonato y la próxima fecha es el 8 de enero en Natales”. Para finalizar, destacó: “agradecer a Autoglass plottgraff, taller Enrique, el Patagónico que me ayudaron en esta fecha y a mi papá que me banca siempre y seguimos corriendo. Gracias amigos, familiares y conocidos”.