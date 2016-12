Automovilismo en El Calafate

Bresani y Mc Leod ganadores de la 1600cc

En la categoría mayor de El Calafate el coche 32 se quedó con el fin de semana, después de un mal sábado donde no encontraban el auto. La clasificación está sujeta a la verificación técnica. En la premiación se hicieron homenajes al “gringo” Chilese y a Jorge Alarcón. En febrero se corre la última fecha.

La 1600cc Volkswagen-Fiat Unificada de El Calafate tuvo su espectáculo este domingo con las series y final de los pilotos titulares, además de la final de los pilotos invitados.

En la primera serie, Marcos Bressani, que el sábado se fue con bronca porque el auto no andaba, el domingo sorprendió desde el mediodía cuando se quedó con la serie, después de algunos toques de Gabriel Etura con Leonardo Daviglus, ya que en uno de ellos tuvo que abandonar el que había hecho la pole el sábado.

Segundo en la carrera terminó Franco Gutiérrez, de buen fin de semana y tercero llegó Aaron Gendana, quien aprovechó algunos toques y se encontró con esa posición, quedando cuarto Gabriel Etura.

En la segunda serie todo fue de Víctor Jensen, aunque Luis Semprini hasta que rompió la escobilla del limpiaparabrisas y con algunas gotas que caían y barro, no quiso arriesgar demasiado con la posibilidad de perder perspectiva y tener un toque. Tercero fue Willy Jensen, quien en la última maniobra de la carrera “vi el hueco y me mandé, de diez veces que la hacés, te sale una y me salió a mí”, dijo sobre la maniobra que dejó en el camino a Juan Manuel Fernández, cuarto.

La final de la categoría a 14 vueltas lo tuvo como ganador a Marcos Bressani, cerrando un gran domingo después de un mal sábado. Segundo fue Juan Manuel Fernández y tercero Willy Jensen, también con una muy buena jornada.

Luego se realizó la carrera de invitados, donde después de 12 vueltas Jorge Mac Leod, con el auto de su hijo Marcos, fue el ganador de la prueba; segundo llegó Pablo Grippo, ex corredor en Río Gallegos y a nivel nacional, que quiso pero no pudo sacarle el primer lugar a Mac Leod con el auto de Luis Semprini. Tercero fue Néstor Fernández, papá de Juan Manuel Fernández y cuarto, haciendo una buena carrera, culminó Leonardo García.

Culminada la fecha con todas las series y finales, se realizaron los homenajes al “Gringo” Chilese, ex piloto y preparador de autos de carrera, donde sus hijos fueron los que recibieron una plaqueta, un cuadro de la categoría 800cc y también otro cuadro recibió Carlos Albornoz por su amistad y paso por la Gendarmería Nacional.

También se agasajó a la familia de Jorge Alarcón, relator de carreras de autos, recibiendo sus padres y hermana una plaqueta de la comisión y fue anunciado que la cabina de transmisión llevará su nombre en el futuro.

Finalmente se realizó la premiación de las dos poles y las cuatro finales, todo sujeto a la verificación técnica que se estaba llevando a cabo al cierre de estas notas.

CLASIFICACION FINAL

Pilotos titulares

1° Marcos Bressani

2° Juan Manuel Fernández

3° Willy Bull

4° Franco Gutiérrez

5° Luis Semprini

6° Leonardo Daviglus

7° Miguel Gutiérrez

8° Walter Gómez

9° Mario Angel

10° Luis Ojeda

Con pilotos Invitados

1° Jorge Mac Leod

2° Pablo Grippo

3° Néstor Fernández

4° Pitty Bernardini





(Clasificación sujeta a verificación técnica)