Copa Ciudad

Doble corona para Palma en la fiesta del fútbol femenino

Los combinados del Club Palma obtuvieron el primer puesto en la categoría A y en la B de la Copa Ciudad que se disputó durante cuatro días. 20 equipos participaron del certamen en una muestra del crecimiento del fútbol femenino en Río Gallegos. Desde la Dirección de Deportes confirmaron que las Colonias de Vacaciones ya están preparadas, pero falta la confirmación presupuestaria oficial.

En categoría A, el Club Palma se adjudicó el primer puesto.

En la tarde del lunes, la Copa Ciudad de Fútbol Femenino premió a sus campeonas. En el marco del Paseo 131º Aniversario de Río Gallegos, una de las disciplinas que formó parte del cronograma de actividades fue el fútbol suizo que convocó a dos categorías. Fueron 20 equipos, ocho en la divisional B y 12 en la A, los que compitieron durante cuatro días en el campo de juego del Atlético Boxing Club.

El acto de premiación de la Copa Ciudad se realizó a las 18:00 en la cancha Albiverde. Desde la organización, la dirigente Silvana Arce del Club Palma, realizó dos agradecimientos especiales: a Pierina de la empresa constructora Palma y a Juan Ruiz, el primer técnico que la dirigió cuando arribó a Río Gallegos.

Con relación al certamen, hubo un reconocimiento para los árbitros Ricardo Cayún, Cristian Surita, Aníbal Cuscuesta, Antonio Benítez y José Oyarzo, quienes fueron los que impartieron la ley durante las cuatro jornadas.

En la ocasión, Arce expresó: “Las mujeres somos una masa de jugadoras y no nos tienen en cuenta, nos tienen que tener en cuenta”.

En la categoría B, la valla menos vencida fue Brisa Gómez del Club Palma y la goleadora Avril Rahmer de Club Palma. En tanto que en la categoría A, la valla menos vencida le correspondió a tres arqueras, ellas fueron Karina Guentelican de Estrella, Solange Díaz de Las Alquimistas y Evelin Zúñiga de El Cóndor. La goleadora fue Magalí Napal Arce de Club Palma.

En las posiciones finales de la categoría B, el tercer puesto fue para Olimpia que ganó por penales en el cruce con San Lorenzo. En la final, Palma venció por 2 a 1 a “Lucho” Fernández y se adjudicó el primer puesto.

Por otra parte, en las posiciones de la divisional A, la definición del tercer puesto también fue por penales y se la ganó Berto a El Cóndor. En la final, la victoria fue de Palma por 3 a 1 frente a Boxing.





Cronograma 131

La de ayer fue la jornada decisiva para los equipos que buscaban su lugar en el podio de la Copa Ciudad y también marcó el cierre de las actividades deportivas que desde la Dirección Municipal de Deportes se habían programado.

Al respecto, el profesor Ignacio Rodríguez Suárez, integrante de la Dirección de Deportes, comentó a La Opinión Austral: “Respecto a toda la logística de RG Deportes, a cargo de Leo Roquel, estuvimos bien, nos veníamos preparando hace tiempo para realizar este evento que para nosotros es sin precedentes porque llevamos adelante actividades en los gimnasios, muchas al aire libre y muchas travesías, fue multitudinaria la invitación a la población y así es como pensamos que tenía que ser el festejo, a nivel de la Dirección de Deportes, para la ciudad de Río Gallegos”.

Este fue el segundo Paseo 131º Aniversario organizado en la gestión de Roberto Giubetich como intendente y desde el área de Deportes, la grilla de actividades fue superior a la del 2015, sobre lo cual señaló: “Tenemos un año de gestión, veníamos preparándonos para los programas que teníamos pensados desde el momento que proyectamos lo que iba a ser el plan de trabajo, así se fueron dando tanto los que tuvimos como Mamá Activa, los Juegos de la Juventud, los festejos del Día de la Primavera, lo que fue el Día del Niño, esto último que termina siendo la Copa Ciudad que es un trabajo conjunto con las asociaciones o con las organizaciones no gubernamentales que quieran llevar adelante actividades deportivas”.

Es de destacar que para poder concretar propuestas en deportes como Mountain Bike, Vóley o Atletismo, entre otros, el municipio contó con el apoyo en organización y fiscalización de diferentes asociaciones y clubes de cada disciplina.

“La ciudad también está respondiendo, ayer (por el domingo) AFUSA cerró casi con 500 personas, en este momento la liga independiente tiene tribunas llenas en algo que también para nosotros es muy simbólico porque está cerrando el campeón de AFA contra la Selección de la liga de los Barrios (Ver página 13). Hubo una presencia muy importante del fútbol femenino del torneo de la Copa Ciudad que es fútbol suizo, mientras que en el Juan Bautista Rocha se está llevando adelante todo lo que es el cierre de salón de fútbol femenino. Una apuesta fuerte fue acompañar en todo el proceso al fútbol femenino de Río Gallegos que también está dando muestras de que era una demanda y esperamos estar a la altura de lo que necesitaban”.

Consultado sobre disciplinas que no pudieron ser incluidas, señaló: “Nos quedó el handball, tuvo que ver con los cortes de ruta que se dan en el norte de la provincia y con LiBaR que ya había cerrado absolutamente todo dos semanas antes, inclusive lo que ellos llaman la Copa Máster que es un Súper 4”.

En este contexto, sostuvo: “También hay que tener en cuenta que el aniversario de nuestra ciudad generalmente es con el cierre de las clases y es el comienzo del verano para muchos, y eso dificulta un poco porque la Copa Ciudad también está destinada a los deportistas de Juveniles a Mayores. El cierre del fútbol infantil, básquet, todo lo que fue la Liga Municipal Intergimnasios cerró los primeros días de diciembre, eso nos da una pauta de que hemos dirigido fuertemente al deporte infantil que es nuestra apuesta fuerte en todo lo que tiene que ver con el deporte para niños de menos de 12 años y poder acompañar con un estímulo fuerte a las organizaciones que quieren llevar adelante el deporte de la ciudad. Sin la asociaciones sería muy difícil poder llevarlo adelante, creemos en este trabajo en conjunto, poder acompañarlo en sus necesidades para que se vea algo mucho mejor desde una organización y no solamente desde lo deportivo”.

El profesor agregó: “En la logística de la Dirección de Deportes es importante el acompañamiento que hacemos desde los aspectos que podamos cubrir, hay cosas que se nos puedan escapar, pero ese tipo de críticas que quieren que las cosas mejoren las recibimos y las ampliamos, es un trabajo sin excusas”.





A la espera de confirmación

Por último, consultado sobre las Colonias de Vacaciones 2017, Rodríguez Suárez señaló: “Ya estamos próximos a la apertura a las Colonias, es un trabajo paralelo que se estaba desarrollando a la Copa Ciudad, está en un 90 % solucionado en cuanto a planificación, todo depende de la coyuntura que tiene que ver con lo económico. Sería imprudente de mi parte venir a decir que está todo confirmado cuando se está hablando del pago de aguinaldo, desde nuestro lado está 90% y ese 10 % tiene que ver con lo económico. La segunda quincena de enero estaríamos con fecha probable de inicio, pero hasta que no esté la confirmación oficial en cuanto a lo presupuestario no podemos llevar adelante una promesa hacia la ciudadanía, después la demanda vuelve a los gimnasios y ahí no hay respuestas para dar”.





RESULTADOS

CATEGORIA A

3er Puesto: Berto 0 (*) – El Cóndor 0

Final: Palma 3 – Boxing 1





CATEGORIA B

3er Puesto: San Lorenzo 1 - Olimpia 1 (*)

Final: Lucho 1 - Palma 2

(*)Ganó por penales