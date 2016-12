Del proyecto a los resultados

“El día que estemos conformes con algo, dejamos de trabajar”

Amuchástegui y Bicocca son los responsables del equipo competitivo de natación del Club Hispano Americano. El proyecto surgió hace seis años y hoy tiene una base sólida. La adaptación, el camino y las ambiciones en la palabra de sus protagonistas.

Andrés Bicocca y Alejandro Amuchástegui, los hombres detrás del equipo de competencia. 1 de 6 de 6

En el año 2010, Alejandro Amuchástegui llegó a Río Gallegos para ponerse al frente del proyecto del equipo competitivo de natación del Club Deportivo Hispano Americano de Río Gallegos.

Interesado en un cambio de ciudad, Amuchástegui dejó Buenos Aires y arribó a la capital santacruceña para apuntalar el crecimiento de una disciplina que hasta el momento no se desarrollaba en un entorno de competencia.

Al tiempo, necesitó un entrenador que lo acompañara, de boca de Gustavo Roldán surgió el nombre de Andrés Bicocca, un nadador que había representado a Argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing y que, ya retirado, estaba trabajando como profesor.

“Desde el punto de vista técnico y logístico, él es un pilar indispensable de lo que es la actividad”, sostuvo ante Latidos Alejandro Amuchástegui sobre su colega.

Tanto para Amuchástegui como para Bicocca, mudarse a Río Gallegos y trabajar en un proyecto se les presentaba como un cambio, algo que estaban buscando a nivel personal y que los seducía a nivel profesional.

Andrés recuerda que “la oportunidad de trabajar en un proyecto, de poder moldearlo a nuestro modo y con nuestras filosofías de trabajo, a mí me sedujo mucho porque, si bien era un trabajo a largo plazo y si bien íbamos a tardar mucho tiempo en ver los resultados, el gustito de poder ver que lo que uno está haciendo es cien por ciento fruto del trabajo y del proyecto que uno plantea, es doblemente satisfactorio. Alejandro ya ha trabajando armando esos proyectos desde cero, yo no, siempre había trabajado en estructuras de entrenamientos que ya estaban armadas y hacerlo de esta manera es mucho más satisfactorio”.

“La natación existía, pero no a nivel competitivo, a nivel nacional. Era un desafío hacer algo en un lugar donde no había una historia en este deporte, con un montón de preguntas con respecto a cómo eran las costumbres y ritmos de vida de las familias de los chicos, pensando en si el proyecto era viable a futuro. Rápidamente, en los primeros meses, se vio que la estructura de trabajo en el club es muy importante y que había una decisión institucional muy firme de trabajar atrás de esto, creo que eso es lo que nos da a nosotros la inercia necesaria para algo que, desde un principio, era un desafío bastante complejo y que hoy, después de seis años con Ale, vemos que hay varias cosas que se han cumplido, inclusive algunas bastante antes de lo que hubiésemos pensado”.





Adaptarse a Río Gallegos

Con una mentalidad estructurada y competitiva, Amuchástegui llegaba a la capital de una provincia en la que la disciplina de la natación existía como recreativa y formativa. El proyecto de competencia estaba, el respaldo institucional también, pero ¿cómo se adaptaba ese proyecto a la realidad de Río Gallegos?

“En un primer momento quizás no nos entendíamos porque hablábamos dos idiomas diferentes, fue muy duro, para ellos y para mí, tratar de explicarles lo que pretendía y ellos lo que hicieron o venían formando en función de la política que tenía el club en aquel momento. Tuvimos que unificar el discurso, creo que hoy el discurso está unificado. Imaginate dos personas queriendo pasar por la misma puerta y que hablen dos idiomas absolutamente diferentes, se puede crear un conflicto hasta que más o menos puedan llegar a entender que puede pasar uno primero y el otro después, en un primer momento va a haber el choque, eso existió y creo que tuvo que ver con que quizás me costó entender lo que ellos planteaban. No viví otra cosa que lo que hice, no fui un buen nadador, no fui como Andrés, él fue un excelente nadador, fue a un juego olímpico, lo que sueña cualquier deportista. Cuando nadé, lo hice en el mejor club de Argentina siendo muy malo y cuando trabajé, lo hice al lado del mejor entrenador de Argentina de ese momento, entonces conmigo era natural ver a nadadores que eran de Selección Argentina, todo dirigido por Osvaldo (Arsenio), yo lo único que hacía era colaborar en ese trabajo como ayudante, pero era algo natural y eso que era natural me costó transferirlo acá”.

“El primer año fue de adaptación mía para con la ciudad, los chicos y la realidad que había y de la gente de adaptación para conmigo. Venía de otra dinámica, de clubes muy competitivos, con el SUTERH habíamos salido cuatro veces campeones metropolitanos, habiendo clubes como GEBA o River que eran importantísimos y también habíamos ganado, salimos más de 12 veces campeones del Metropolitano, siempre figurábamos dentro de los mejores clubes del país en los nacionales”.

Entrenar más, bajar marcas, mejorar posiciones, subir a podios, obtener resultados, ¿cómo se lograba? El punto de partida era el cambio, comenzar a formarse para ser competitivo. No había un ‘otro’ visible para vencer, había que comenzar a superarse para luego superar a los otros.

Sobre cómo era el programa de entrenamientos, recuerda que “entrenaban seis veces por semana, quizás no las seis horas porque el objetivo en ese momento institucional era otro, era competir en el Circuito Austral, era un objetivo que tenía una visión más regional, en eso lograron ser los mejores”.

Amuchástegui marca que “funcionó, quizás no tuve tanto que adaptarme como la gente tener que aguantarme a mí, empezar a entrenar todos los días durante dos horas, al segundo año empezamos a hacer madrugadas, que era algo medio extraño. Fue un desafío para todos. Convencerlos, los padres tomarlo como tal, después al ver los resultados uno se da cuenta qué es lo que hay que hacer. Ahora todos los chicos saben que si tienen cierto nivel y van a ciertos torneos, a partir de una edad empiezan a nadar doble turno, ellos están esperando el momento de ser convocados. Antes los elegíamos, ahora lo piden”.





Celestes de competencia

Sobre el proceso de elección para ser parte del equipo de competencia, Bicocca explica que “fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo en este proceso. Hoy llegamos a un punto que para que un nadador entre al equipo de natación, vamos haciendo un seguimiento durante la escuela, principalmente en las edades de chicos menores de 10 años, porque es la que consideramos principal etapa de desarrollo técnico. Todos los que están por encima de esas edades no es que no son tenidos en cuenta, por ahí son observados desde otro punto de vista, su contextura física, su desarrollo en la velocidad, algunas características técnicas un poco más específicas. Se hizo así porque la estructura del equipo hoy está bastante cerrada en cuanto a edades y niveles, la tenemos bastante ordenada en cuanto a que cada edad está trabajando objetivo propios, es muy difícil incorporar de otras edades o de la misma, pero que no han pasado por el proceso anterior”.

En este sentido, expone que “hemos llegado a un punto en que necesitamos que cada paso se dé en el momento en que se tiene que dar y es difícil hacerlo a contratiempo”.

“Lo que evaluamos en el proceso antes de los 10 años es que completen el aprendizaje de las cuatro técnicas de nado de manera global y también en lo que vamos observando del día a día es que sean chicos que desarrollan la actividad con cierto gusto, con cierto placer, que demuestran interés, que tengan continuidad. Si bien hay una parte importante para nosotros que es bastante subjetiva, también observamos el acompañamiento de las familias, que para nosotros es muy importante; como club tenemos una estructura que nos soporta muy bien, el soporte de la familia tiene ser muy fuerte porque vamos encarando procesos que son muy sacrificados, con mucho esfuerzo y ahí atrás está la familia no sólo desde lo económico, sino de venir, nosotros entrenamos feriados, a la madrugada, hay un montón de características que empiezan a aparecer desde chiquitos”.





El camino

A la par de los entrenamientos, había un calendario de competencia, sobre cuáles fueron los pasos a seguir, Alejandro cuenta que “primero fuimos a los patagónicos y luego a los nacionales. Lo primero que hicimos fue volver a ganar el Circuito Patagónico Austral, que se había perdido un par de veces con Chile y luego de ganarlo nuevamente apuntamos a los patagónicos. En el medio tenemos torneos como Araucanía y EPADE, donde se representa a la provincia y son super motivantes, pero el objetivo es la natación nacional, no la regional”.

El primer Patagónico de 2010 fue en Santa Rosa de La Pampa, sobre el que recuerda que “fuimos con ocho, nueve chicos, los que fueron le pedían autógrafos y se sacaban fotos con chicos de otros clubes. Es el día de hoy que somos campeones patagónicos. En un reportaje que me hicieron en Rawson, cuando fue la primera vez que ganamos fuera de casa, me pregunta un periodista ‘¿en qué pensás ahora?’ y dije en los ocho chicos que fuimos la primera vez. Pienso en esos ocho, sin esos ocho no hubiéramos dado la patada inicial, si ellos no hubieran querido no estaríamos acá, les debemos mucho a ellos, a los padres de ellos y después a todos los que vinieron, que son cientos”.

14 patagónicos después, Hispano acumula 275 medallas de Oro, 295 de Plata y 240 de Bronce. En las posiciones por equipos fueron subcampeones en 2011 en Río Gallegos, obtuvieron el tercer el tercer puesto en Comodoro Rivadavia en 2012 y en Santa Rosa 2014 y consiguieron su primer campeonato en casa en 2014. Posteriormente, en 2015, se ubicarían terceros en Santa Rosa y volverían a ganar, pero esta vez de visitantes en Rawson.

El año 2016 fue de ellos, campeones en General Roca y en Comodoro Rivadavia.

El escalón inmediatamente superior a los campeonatos patagónicos son los nacionales, donde sólo pueden participar los nadadores que cuentan con las marcas mínimas.

En los nacionales han sumado nueve preseas doradas, 30 de Plata y 48 de Bronce. En este sentido, señala que “en ese camino tenemos resultados en campeonatos nacionales, ya hace tres años que nos ubicamos dentro de los tres primeros en algunos de los nacionales o en los dos. Nos ha pasado de ser subcampeones nacionales en la categoría Juveniles, tercer puesto en Juvenil en 2015, este año quedamos octavos, tiene que ver también con las camadas, pero somos un club que en estos momentos somos actores principales de los campeonatos nacionales de natación. Quizás no tuvimos tantos deportistas en selección porque eso también conlleva una tradición en el deporte que se va forjando a partir de los logros y de los constantes flujos de deportistas a través de los años”.

El proceso les ha permitido también acceder a las selecciones nacionales, la más reciente con Sabrina Olmedo, quien competirá el próximo año en el Sudamericano de Aguas Abiertas en Colombia.

“En el tercer año del proyecto, Leo Ruiz se cola en la Copa Austral que fue realmente importante, ya compitió dos veces; Lucas Prata entra a un Campeonato Sudamericano de Aguas Abiertas; Matías Díaz estuvo a menos de 1” de entrar a un Sudamericano. Empezamos a tener una participación de selección nacional, mínima por ahora, la idea es, en la medida de lo posible, ir acrecentándola, se tiene que dar el talento, se tiene que dar una tradición del deporte. Nosotros llevamos sólo seis años compitiendo a nivel patagónico y a nivel nacional, entre cinco y cuatro. En los primeros nacionales, si mal no recuerdo, fueron Matías Díaz, Jorge Bonilla y Santiago Painen. Fue la primera vez que fuimos y empezaron a participar, era todo nuevo, ya no se sacaban fotos con los del Patagónico, pero se sentían partícipes, actores, por ahí fuimos a ver las eliminatorias, creo que Matías Díaz entró en un par de finales, pero hay chicos que fueron a correr sólo las eliminatorias. Sin embargo, se sentían parte del torneo”.

“Estamos empezando a crear una mística, una tradición de lo que sería la natación del Hispano de acá en adelante, esté o no Alejandro Amuchástegui. Dentro de algunos años, algunos de los chicos que está nadando en el equipo, y que se dedican a la Educación Física y que se dedican al entrenamiento, van a estar incluidos dentro de ese espíritu y quizás no sea yo, sino ellos los que tengan que continuar la actividad en el futuro, yo ya no soy tan joven”, afirma.





Un cambio de piel

Sobre cómo está hoy el equipo de competencia, Amuchástegui indica que “el equipo está bien, formado, compacto, como dirían en términos futbolísticos. Todas las categorías están cubiertas, hay chicos de buen nivel en más o menos todas las categorías. El equipo tiene una escuela atrás, una de las más grandes del país, la estructura está armada, sólo nos queda crecer. También hay mesetas, hay generaciones brillantes y otras que no lo son tanto, eso es el devenir y la suerte también, más allá de nuestro trabajo. Estamos parados sobre una base sólida, base sólida que se conforma por el club, los padres, los nadadores y nosotros, hemos formado una base muy sólida”.

Sobre las demandas de sus deportistas, señala que “todo deportista es demandante, si no nos demandara no tendría ambiciones, todo deportista quiere un poquito más”.

“Ahora estamos afianzando lo que teníamos y estamos cambiando la piel, se nos está yendo una generación de muy buenos y esforzados nadadores, sobre todo muy esforzados, chicos como Unelen Flores que, sin tener el resultado de otros que fueron finalistas en nacionales, dejaron huella en el esfuerzo y el día a día. El equipo no es sólo el medallero, es cada chico que cada día se metió y se esforzó para que todo el equipo sea lo que es y deben haber pasado 200 chicos, muchos más, eso es el Hispano. El espíritu del club es cada uno de los chicos. Uno puede tener a Messi en el equipo, pero no sos campeón del mundo, podés tener un deportista brillante, pero no hay proyecto, el proyecto es el deportista, el club plantea otra cosa, es lo que volqué en cada uno de los lugares donde trabajé. Cada chico desde que viene a la primera clase y hace que esa clase sea divertida, y otro compañerito que más adelante llega y se enganchó porque el compañero estuvo un año con él y se la hizo divertida porque disfrutaban juntos, logró que en el devenir de su carrera deportiva sea campeón nacional, estuvieron todos. Es un ambiente que empieza en el compañerito que se está divirtiendo en la primera clase con él y termina cuando el chico logra su máximo resultado deportivo al que pueda llegar, no todos pueden ser campeones, hay chicos que nunca se van a ser campeones, sin embargo hicieron el mérito para ser como el que se colgó 50 medallas”.

Consultado sobre si está conforme, asevera que “el día que estemos conformes con algo, ese día dejamos de trabajar, nuestro trabajo es no estar conformes. Si salimos primeros estamos contentos, ahora queremos salir siempre primeros, pero por más puntos, si un chico hace un tiempo, nosotros vamos a estar super conformes y nos abrazaremos, festejaremos y mediremos ese momento de felicidad en función de qué podemos hacer para ser mejores todavía. El trabajo del entrenador es no estar nunca conforme, si alguien está conforme, entonces ya se puso un techo, no queremos que haya un techo”, asegura Alejandro.

“Queremos lograr el máximo que cada uno pueda llegar a hacer, a nosotros nos gusta que nos desafíen, es un desafío para nosotros que nos desafíen. Un buen nadador para un entrenador es un desafío, es un tipo que va mejorando, el desafío también es propio, hasta dónde te puedo hacer llegar a vos, si no le estaría fallando”.

Luego de seis años de trabajo, si tiene que señalar un hecho en particular como destacado, Amuchástegui marca que “cada escalón nuevo es un momento destacado, ganar el Circuito Patagónico Austral la primera vez, que según tenía entendido se había perdido el año anterior, ganar el primer Patagónico en casa, cuando Leo Ruiz entró en la Selección de Cadetes, cuando Matías Díaz salió campeón nacional de la provincia en 400 y 1.500 Libre y estuvo a menos de 1” de hacer la marca del Sudamericano, cuando Lucas Prata clasificó al Sudamericano de Aguas Abiertas, el segundo puesto de Juveniles en el Nacional, el primer patagónico que ganamos afuera, que demostramos que no lo ganamos de locales porque éramos locales”.

Al momento de agregar algo más, añade que “tengo que agradecerle a mi mujer, que haya venido y me haya seguido es impresionante y tener una hija patagónica, nació acá, más que agradecerle a ella”.