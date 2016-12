Lista Celeste y Blanca 66 - Lista Blanca 19

Elecciones ‘Pali-derar’ AFUSA

El viernes, en las instalaciones del gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, se llevaron a cabo las elecciones de AFUSA. Se presentaron dos listas. La que lideraba Pablo ‘Pali’ Contreras se impuso por amplia mayoría a la que encabezaba Alejandro Castro, por 66 a 19.

Dos candidatos, una elección.

Convocados en Asamblea de Normalización, los socios de la Asociación de Fútbol de Salón en Río Gallegos, tuvieron la posibilidad de elegir a sus nuevos conductores entre dos listas. La Celeste y Blanca con Pablo Contreras como presidente y la Blanca de Alejandro Castro.





Charla con Latidos

“Ganamos las elecciones”, comentó Contreras, “a pesar de ser una lista de 23 integrantes para ser parte de esta nueva dirigencia nos tuvimos que reducir a 8 porque el estatuto nuestro, al ser tan viejo, sólo contemplaba que la renovación de cargos era por una cantidad determinada de cargos. Trasladamos los mismos nombres que teníamos, eran 85 las personas en condiciones de emitir voto, unos 15 aproximadamente no pudieron votar porque estaban mal escritos los números de documento, en el padrón. Fue una desprolijidad lamentable. Ganamos 66 a 19, en forma contundente. Suponíamos que esto iba a pasar, que contaríamos con el apoyo de los equipos, veníamos trabajando en forma interina en la Asociación, eso quiere decir que no hicimos las cosas mal, eso me termina de dejar tranquilo porque era algo con lo que contaba antes de las elecciones”.

Sobre el resultado indicó: “muy contento, agradecido por la movilización de los delegados que están en la lista que se preocuparon por colaborar con el traslado de aquellos que lo necesitaran, al principio, la cosa se demoró un poco pero después se tranquilizó. Estuvimos un poco más de dos horas entre el momento de elección y recuento de votos”.





Arremangados

El principal compromiso de una nueva conducción es iniciar lo antes posible el plan de trabajo, con respecto a esto manifestó: “el año que viene vamos a empezar a desarrollar el proyecto, quiero comentar que ya se hizo el pedido ante la Confederación para que Río Gallegos sea sede de la Copa de Oro en el mes de agosto, que es la segunda en importancia a nivel nacional y el pedido fue hecho desde la Federación Patagónica de la cual también soy miembro, porque esa plaza la tienen otorgadas Río Turbio y Puerto Natales, como ya normalizamos la situación de la Asociación estamos en condiciones de serlo. Vamos a trabajar con los equipos femeninos, quedamos de acuerdo con la gente de la Dirección de Deportes para absorber las categorías que participaron durante el año dentro de los gimnasios para darles un torneo dentro de la entidad. Con sus reglamentos deportivos. Empezar a trabajar con los chicos, promocionar la escuela de árbitros que es muy importantes , porque pueden ser buenos o malos pero son nuestros, tenemos obligación con ellos, así como tienen obligaciones y derechos tenemos que propiciar su capacitación, que cuenten con nuestro apoyo a la hora de motivarlos y promocionarlos para que puedan arbitrar torneos provinciales, regionales y nacionales. Ahora son nuestros y eso me pone muy contento”.





2017

“La idea es ponernos a trabajar a partir del mes de febrero” puntualizó: “el primer paso será captar nuevos árbitros, abrir la escuela, sabemos que para poder largar torneos en todas las categorías lo primero con lo que tenemos que contar es con árbitros, queremos lograr que se sientan satisfechos con la Asociación, que exista la posibilidad que sea exclusivamente salonero, sería lo ideal, pero para eso tenemos que presentarles un buen plan de trabajo donde se sientan incluidos, valorarles su tiempo, su capacidad y que sean bien remunerados. Hay muchos presidentes de clubes integrando la lista así que ya sabemos que contamos con ellos. El mal nunca triunfa, la verdad perdura. Por suerte superamos ampliamente a nuestro opositor”, concluyó.