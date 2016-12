Los burpees son los ejercicios de moda. Son una combinación de salto y flexión, un ejercicio de cuerpo completo que puede dejar agotada en pocos minutos a la persona que lo realiza.

El doctor Royal H. Burpee, en 1930 inventó una prueba sencilla para medir el estado de forma de cualquier persona. El ejercicio original consistía en agacharse, estirar los pies hacia atrás para hacer una plancha, volver a ponerse en cuclillas y ponerse de pie. No había ni flexión ni salto. En principio la prueba consistía en hacer cuatro repeticiones de este movimiento. Midiendo las pulsaciones antes y después, podía calcular cómo respondía el sujeto al esfuerzo.

El doctor Burpee no recomendaba hacer más de cuatro repeticiones, porque lo consideraba un ejercicio extenuante y potencialmente lesivo para personas que no estuvieran en forma. No se imaginaba cómo terminaría su invento.

La prueba era tan efectiva que las fuerzas armadas de EEUU la adoptaron para medir la resistencia de los reclutas durante la segunda guerra mundial. En 1946 se pedía a los soldados que hicieran burpees durante un minuto. En aquel tiempo, 41 repeticiones se consideraba excelente.

Los burpees servían para medir al mismo tiempo y en un minuto la agilidad, coordinación y fuerza, y estas son las tres cosas que puedes ganar haciéndolos. Se trata de un ejercicio de cuerpo completo, multiarticular, explosivo y que mejora tanto la fuerza como la resistencia, y es capaz de quemar esa grasa resistente a toda velocidad.

El récord de burpees se batió en 2014. Cameron Dorn, de Carolina del Sur, EEUU completó 10.105 burpees en 24 horas.