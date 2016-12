Tiro Federal

Disparan en el 131º Aniversario

Las inscripciones se realizarán hasta las 17:00.

Hoy a partir de las 15:00 en el polígono de armas neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria, ubicado en Peñaloza 3741, se disputará el Torneo 131º Aniversario de Río Gallegos.

El certamen es abierto y puede participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales del Tiro Federal Patria.

Se podrá competir en carabinas neumáticas “de quebrar” 4,5 mm, miras abiertas, en las categorías: Varones Avanzados, Varones Inicial, Mujeres, Cadetes Mayores (Sub 18), Cadetes Menores (Sub 14), Minis (Sub 12) y Minis con mira telescópica. Los Minis podrán tirar con apoyo.

También se disputará en Carabina Olímpica 4,5 mm y Pistola Neumática 4,5mm en categorías únicas (no se admiten pistolas BB.)

Vale señalar que el club facilitará carabinas “de quebrar” para participar sin cargo y los balines para competir, que están incluidos en el costo de la inscripción.





Por equipos

Además se disputará la Copa “Ciudad de Río Gallegos”, la cual está instituida por la Dirección de Deportes de la Municipalidad para el Paseo 131 y se disputa en modalidad equipos de dos tiradores de carabina de aire miras abiertas calibre 4,5 mm.

El equipo se conforma con un tirador/a mayor de 18 años y un tirador/a menor de 18 años.

La sumatoria de los puntos obtenidos en forma individual por cada miembro del equipo en su categoría, conforman el puntaje final del equipo.

El equipo ganador será el que recibe la Copa Ciudad de Río Gallegos 2016.

Las inscripciones abren hoy a las 15:00 y cierran a las 17:00.

El costo de la inscripción será de $ 60 para los mayores, $ 30 para los menores de 18 años y las mujeres en tanto que la inscripción de los equipos es gratuita.