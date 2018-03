Río Gallegos

Leguizamón anunció que el martes cobrarán los municipales

“Pretendemos hacer un depósito para que sea cobrado el martes y seguimos esperando que el Gobierno Provincial firme el Fondo Fiduciario”, señaló el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Leguizamón, a La Opinión Austral. Asimismo, sostuvo que la recaudación ha mejorado y remarcó que el pago anunciado se realizará con aportes propios de la comuna.

Fabián Leguizamón, presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos.

El presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, a cargo del Ejecutivo Municipal, Fabián Leguizamón, anunció al concluir el izamiento dominical que este martes cobrarán un tramo de sus haberes los empleados municipales.

Señaló que aún aguardan por la firma del Fondo Fiduciario entre la provincia de Santa Cruz y el Estado Nacional, que se trata de una línea de financiamiento que permitirá a la comuna contar con oxígeno económico para hacer frente a sus obligaciones salariales y prestaciones de servicios.





Salarios

Concluido el izamiento dominical, Leguizamón declaró que se encuentran trabajando porque “pretendemos hacer un depósito para que sea cobrado el martes y seguimos esperando que el Gobierno Provincial firme el Fondo Fiduciario”, explicando que una vez que el Gobierno Provincial rubrique el convenio con Nación, la comuna firmará con la administración de Alicia Kirchner la documentación correspondiente para hacerse del dinero que le corresponde.

En cuanto a los montos que el municipio depositará en las cuentas sueldo, señaló que “el número” será definido en esta jornada y deslizó que podría ser “un poquito más de 15 mil pesos”.

En cuanto al Fondo Fiduciario, Leguizamón sostuvo que “es una cuestión que se va a determinar esta semana, porque la que la tiene que firmar es la gobernadora. Ya está todo aprobado y solamente falta la cuestión protocolar”.





Recaudación

En otro orden, La Opinión Austral consultó al funcionario respecto a los niveles de la recaudación propia del municipio. Leguizamón subrayó que estos fueron buenos y explicó que con “recursos propios”, el municipio realizará el pago del primer tramo de los salarios.

“La verdad que ante la situación que está atravesando el municipio, la recaudación es importante. Los vecinos están concurriendo todos los días a pagar, esto es una realidad. Uno tiene que agradecer esta confianza que le dan al municipio y se ve reflejado en el pago los impuestos”.

“Es importante porque a partir de esa mejora que tuvimos en la recaudación es que vamos a poder hacer frente al pago del martes, con recursos totalmente propios”, señaló.

Asimismo fue abordado sobre las gestiones de cobranza a las grandes empresas asentadas en la ciudad que no abonan sus impuestos. “Hay muchísimas empresas que nos deben dinero y nosotros lo que hicimos es compensarlo a través de la adquisición de distintas herramientas. Es una manera de que se beneficie a los propios empresarios de poder ponerse al día y a los municipios, porque no deja de ser una compra directa que hace que distintas áreas del municipio comiencen a funcionar adecuadamente, que hoy no lo están haciendo porque claramente no tienen las herramientas, así que en eso estamos trabajando también”.

Para el presidente del Concejo Deliberante, este tipo de acuerdos tiende a mejorar la prestación de los servicios urbanos.





Obras

En otro orden, Leguizamón fue indagado respecto a las obras públicas que fueron gestionadas ante el Gobierno Nacional. “Justamente el intendente (Ing. Roberto Giubetich) estuvo reunido en Buenos Aires con dirigentes nacionales que tienen que ver con la obra pública (pluviocloacales) y estaría todo dado para que en el mes de abril se empiece a trabajar en eso”.

Respecto a los proyectos tratados en la primera sesión del Concejo Deliberante en lo referente al transporte público y urbano de pasajeros, señaló que pasaron a comisiones y que aguardará al tratamiento que se les dé en esos espacios de debate parlamentario.

En el último tramo de sus declaraciones, el funcionario recordó que los denunció hace “dos años o un año y medio en la Fiscalía Federal y planteamos lo que estaban haciendo. Lamentablemente se tardó mucho en accionar, pero el Juzgado Federal tomó un recaudo más que importante para todos nosotros”.