Río Gallegos

Buscan instalar cámaras de seguridad en el Bº San Benito

Con el objetivo de poder brindar más tranquilidad al barrio, la junta vecinal del San Benito se encuentra realizando avances para poder adquirir cámaras de seguridad. El objetivo es hacerlo etapa por etapa, reunir los fondos mediante ferias u otros eventos y ubicarlas en puntos estratégicos. La Policía tendría a su cargo la instalación de las mismas y el monitoreo constante. El sábado hubo una nueva reunión entre vecinos y la jefatura de la Comisaría Séptima para tratar ese y otros temas.

El encuentro entre las autoridades policiales y los vecinos fue en la Comisaría Séptima.

Dando continuidad al trabajo sostenido que lleva adelante la junta vecinal San Benito con la Comisaría Séptima en materia de seguridad, el sábado por la tarde se concretó una nueva reunión entre las partes, con la participación de vecinos de la zona.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la dependencia policial y fue encabezado por el presidente de la junta, Ing. Javier Santo y los jefes de la Seccional Séptima, comisario Juan José Orellana y subcomisario Miguel Guzmán. También estuvo presente el segundo jefe del Comando Radioeléctrico, Marcos Sotelo.

Con respecto a lo que dejó esta nueva jornada de trabajo articulado, La Opinión Austral dialogó con Javier Santo para conocer precisiones con respecto a lo charlado y también sobre lo que vendrá.

“La reunión se basó en iniciar los pasos necesarios para instalar un sistema de cámaras, en lo posible de accionar con el 101, que tiene el sistema de vigilancia de la ciudad”, contó y dijo: “buscaremos que sea enlazado con el Comando Radioeléctrico y que de esta manera esté monitoreado por el personal”.

Con respecto a cómo será la labor, indicó que será “por etapas” y que a medida se vayan consiguiendo fondos mediante eventos realizados por los vecinos, “vamos a ir ampliando los lugares que la Policía nos indique dónde instalar las cámaras, según los mapas delictivos, para abarcar la mayor cantidad del barrio”.

“La fecha -agregó- aún no se puede adelantar, pero queremos que sea a corto plazo, entre 30 o 40 días. Pero no nos gusta adelantarnos”, dijo Santo y aseguró que “lo tenemos ya en mente y estamos trabajando”.

En tanto, contó que “en principio buscaríamos la alternativa de hacer rifas o bonos contribución, o lo que sea, solos, sin buscar la colaboración financiera de la Policía, porque ello generaría demoras innecesarias a nuestro entender. Por supuesto, ellos colaboran con lo que ya tienen, por ejemplo la Central de Monitoreo y el personal, pero no monetariamente para las cámaras, sino con la instalación y mano de obra. Ya nos dijeron que cuentan con las personas capacitadas para hacerlo”.

En tal sentido, Santo también tiene prevista una reunión con el jefe del Comando Radioeléctrico Zona Sur, Miguel Antonio Santibáñez. “Mañana (por hoy) me reúno con el comisario, especializado en este tema de seguridad, e iremos tratando de actualizar presupuestos y ver qué es lo que tiene que hacer la gente”, dijo.

Por el momento, detalló que se está “trabajando en una rifa para empezar a vender” y que para la próxima semana hay prevista una nueva reunión con los vecinos “para informar avances, ver qué comprar, cuánto sale y cuáles son los pasos a seguir”. Esto será el sábado 17 de marzo a las 19.

Por último, señaló que por etapa se destinarían entre unos 30 y 40 mil pesos, aproximadamente. “No es algo inalcanzable, es totalmente realizable”, aseguró, explicando que “una rifa con 300 números a 100 pesos ya son 30 mil. Tenemos un barrio con 30 mil personas, con una por manzana alcanza” y enfatizó: “la colaboración de vecinos y la involucración es lo que va a lograr el éxito de este sistema”.





Inseguridad

En cuanto a los hechos de inseguridad que se han padecido en el barrio San Benito, Santo dijo que estos han “disminuido un poco”, resaltando lo importante que significa ser precavidos y observar ciertos actos de cautela para evitar posibles robos.

“La reunión también estuvo guiada en ese sentido, en qué tienen que hacer los vecinos para prevenir delitos, por ejemplo si se van de viaje al momento de dejar la casa sola”, contó y dijo: “hay que avisarle a un vecino y que este tenga en cuenta detalles como poner su basura en el cesto, prender luces, mover autos, dar señales de movimiento. Son cosas clave que a veces no se piensan, pero son consejos importantes dados por los comisarios a toda la gente que asistió”.





Vecinos en Alerta

Tal como existe en otras barriadas, el San Benito también posee un grupo de WhatsApp de Vecinos en Alerta. “Es necesario conocer al vecino porque este es el primero que nos cuida y el que más conoce nuestros movimientos. No pensemos mal, pero pueden existir vecinos buenos y malos, por lo general la mayoría son buenos y hay que tener buena relación con ellos. Están todo el día o prácticamente siempre al lado nuestro”, manifestó.

“Esto nació a principio de año y está abierto a todos los vecinos del barrio. La idea es que cada persona que esté dentro se identifique mediante su estado (de WhatsApp), con nombre y dirección. Entonces cuando se habla, se sabe de quién se trata”, precisó, al señalar que el uso es esencialmente para emergencias, ya que la idea es que no esté silenciado. “Esto es primordial, evitar charlas que no sean urgentes para poder responder cuando haya que hacerlo”.

Concluyendo su entrevista con este matutino y recordando que la jurisdicción de la Comisaría Séptima es una muy amplia y abarca a más de 30 mil personas, sostuvo: “dentro de lo que está creciendo la población, creo que la Policía debe tener proyectos de hacer mas comisarías y brindar más equipamiento a la zona, estoy seguro que saben de esto y de lo necesario que es”.