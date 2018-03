II Desafio del Atlántico Sur

12 nadadores bracearán en Malvinas

Un grupo de 12 nadadores viajó a Malvinas para participar del II Desafío.

Como en 2017, una delegación de nadadores braceará en Malvinas Argentinas en el marco del Desafío del Atlántico Sur. A fines de la semana pasada, el grupo de 12 deportistas que encabeza Claudio Plit estuvo en Río Gallegos, para viajar el sábado a Malvinas.

En el grupo están el francés Pier Blanc y los ex combatientes Sergio Coran y Luis Mercado, además los más jóvenes de la delegación son Ignacio Portillos de 16 de La Plata y Brian Derbis de 17 de Mar del Plata. En representación de Río Gallegos participarán dos masters del Club Hispano Americano, Pablo Pera y Karina Gorchs.

A días de concretar la segunda edición, Plit recordó a Latidos en qué situación está la identificación de los soldados del cementerio de Darwin.

“90 de los 123 fueron identificados, además de ser una actividad de natación de Aguas Abiertas, tenemos esta causa humanitaria, nos movilizó mucho. Julio Aro, ex combatiente marplatense y presidente de la Fundación No Me Olvides, acaba de recibir un reconocimiento en Inglaterra, junto a Geoffrey Cardozo, que fue quien enterró a los soldados argentinos en 1982. Además estuvo Roger Waters, que estuvo en todo el accionar de la Fundación No Me Olvides (que encaró el proyecto ADN de reconocimiento de los soldados caídos). Waters es nieto de un soldado anónimo de la Segunda Guerra Mundial”.

En este sentido, explicó “todo eso un poquito viene acomodándose, son las piezas de un rompecabezas que hace más de 10 años empezaron a tratar de armar entre Cardozo y Aro para la identificación de esos soldados. Nosotros desde lo deportivo pudimos aportar un granito de arena para que se concretara, de esta forma volvemos a Malvinas, un año después dentro de nosotros, con esa tranquilidad de que se ha comenzado a identificar al 80%, que en lo humanitario ha sido un logro muy importante. Cuando decimos malvinizar a través del deporte, significaba un poco esto y aportar un poco de conciencia sobre un conflicto que a la Argentina le ha dejado una huella tan grande, tan importante y una deuda de honor que tenemos con todos los ex combatientes”.

En este contexto, comentó que “vamos con varios ex combatientes, es un reencuentro, es un lugar donde se ponen muchas pasiones, muchas historias, donde aparecen muchos sentimientos como el perdón, la paz. Si bien los argentinos todavía no tenemos la recepción total que uno esperaría cuando llega a Malvinas, creo que algún día vamos a poder decir que esa gran división ya no existe. Políticamente todavía existe un recelo muy grande, todavía lo puedo percibir, como por ejemplo no poder tener barcos de apoyo que sean de las islas y tener un barco de apoyo de Argentina o de otro país”.

Consultado sobre si el desafío en el que bracean 3 kilómetros en un Circuito Boyado en el Puerto Argentino será anual, señaló: “Ojalá pueda perdurar en el tiempo”.