Karate do: escuela de Romero López

Este año viene cargado de actividades y novedades la escuela de Karate do Tradicional de la provincia de Santa Cruz, que se encuentra a cargo del director técnico provincial sensei Sergio Romero López, quien dicta clases en el Club Boca Río Gallegos. En cuanto a las actividades del año 2018, Romero López comentó que si bien su escuela no ha parado durante los meses de vacaciones, ya que funcionó en horario reducido, en el mes de marzo inició sus actividades en horarios regulares, que son los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00. En cuanto a las expectativas de este año para con su escuela, dijo: “viene un año colmado de actividades y novedades, por lo que las expectativas son más que positivas para los practicantes de esta disciplina de la provincia de Santa Cruz, ya que los alumnos serán capacitados durante todo el año, bajo mi dirección, en aspectos técnicos necesarios para el practicante de Karate Do tradicional. Es de vital importancia para el alumno de nuestra escuela trabajar Kihon, Kata, Bunkai y Kumite en sus diferentes especialidades: Ippon Kumite, Jiju Ippon Kumite, Happo Kumite, Kogo Kumite, Fuku Go Kumite, defensa personal y además incursionar en forma paulatina, los alumnos más antiguos, en arbitraje”.





Jornada en El Calafate

Adelantó que el 17 de marzo realizará una clase de jornada completa en la ciudad de El Calafate con los alumnos del sensei Maximiliano Rodríguez, quien tiene su Escuela en el Complejo Deportivo Los Dos Pinos, para ir poniéndose a tono para la mañana del 14 de abril del corriente año, cuando serán examinados nada más y nada menos que por el 6to Dan sensei Justo Gómez y 7 veces campeón del mundo de Karate Do Tradicional, por lo que Romero López considera necesario ir a realizar una clase técnica antes del examen.

Aprovechando la visita del maestro Gómez, el 14 de abril por la tarde serán examinados los alumnos de Río Gallegos en el Club Boca Río Gallegos. Allí serán evaluados los alumnos de los sensei Romero López y Cristina Godoy.

En el caso de la instructora, es por segunda vez que presenta en examen a sus alumnos no videntes y convencionales, que están trabajando en el Club Ferro y en el gimnasio Gym Power Up de nuestra ciudad.

El 15 de abril Sergio Romero López acompañará a Justo Gómez a la localidad de Puerto San Julián, donde se dictarán clases durante toda la jornada y también se evaluará a los alumnos de la instructora Nayla Gauto.





Agenda 2018

14 de abril: examen en El Calafate y Río Gallegos.

15 de abril: curso y examen en San Julián.

12 de mayo: torneo provincial en Río Gallegos.

23 y 24 de junio: Torneo Regional Patagónico (Rawson, Chubut).

18 y 19 de agosto: Curso de arbitraje y 1er Torneo Estudiantil en Río Gallegos.

16 de septiembre: Torneo Nacional (Buenos Aires).

13 de octubre: Torneo Cono Sur (Uruguay).

23, 24 y 25 de noviembre: IV Campamento Provincial de Karate Do Tradicional.





Nuevo dojo

A mediados del año pasado se acercó a la escuela la practicante de Karate Shotokan señorita Lusmila Andrea Ojeda Rebull, quien en forma inmediata comenzó con la práctica de Karate Do Tradicional. Pasados los meses y entusiasmada con las cosas nuevas aprendidas y un cambio rotundo sobre su visión sobre este arte marcial, acercó la inquietud al Romero López de querer dar clases, por lo que este último le comentó su intención de abrir un nuevo dojo bajo su dirección y llevar a Lusmila como su ayudante para que aprendiera a dar clases y en unos años más pueda llegar a dirigir a sus propios alumnos.

El sensei apuesta a todo aquel alumno que quiera dar clases, por lo que él dice “es imposible cerrar las puertas a un alumno que se acerque con la inquietud de dar clases, si así fuera, es probable que uno esté anulando a un potencial maestro del mañana”.

Es por ello que, a partir de hoy, se sumará un nuevo dojo de Karate Do Tradicional en el Club Independiente de nuestra ciudad, sito en las calle Alvear N° 332, bajo la dirección del sensei Romero López con Lusmila como ayudante. Destacó su agradecimiento a los integrantes de la Comisión Directiva de dicho club por brindar dicha posibilidad. “Vamos a trabajar en forma responsable, como lo venimos haciendo hasta ahora y corregir errores involuntarios que como seres humanos no estamos exentos: No vamos a salir de nuestro único camino y objetivo, que es la formación de personas útiles y líderes para la sociedad, un aspecto profundo y necesario que va más allá de la técnica de una defensa o un ataque”.