Al final, ¿se juega?

La eliminación de los torneos federales B y C ha caído como un balde de agua fría en los dirigentes y jugadores de los clubes que, al terminar el actual Federal C, no tendrán competencias durante un año y se abocarán a las ligas locales.

Esta realidad puede cambiar. ¿Cómo?, la web La Voz del Cuervo filtró un audio de WhatsApp, aparentemente de un dirigente de Madariaga de Paso de Los Libres, manifestando que luego de una reunión con el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, y algunos directores técnicos, se vería con buenos ojos jugar el Federal B en 2018.

Según palabras del dirigente, “se jugará en un 98%”, a lo que agregó: “Tenemos que ser mesurados cuando transmitamos esto a los medios, porque nos pidieron que nos lo tomemos con calma. No puedo dar en este momento oficialmente la noticia”.

El dirigente también contó: “Se va a oficializar entre el 10 y el 15 de mayo, va a ser optativo y se va a llamar Torneo Regional Amateur B. Va a repartir plaza a la Copa Argentina y los ascensos al Federal A se irán viendo mediante la reestructuración”. (Fuente: Solo ascenso)