Causa Los Sauces

“Pude haber cometido una burrada”

Víctor Manzanares, detenido en el marco de la causa Los Sauces desde el año pasado, prestó declaración indagatoria frente al juez federal Julián Ercolini. Además, pidió su excarcelación o “aunque sea la prisión domiciliaria”.

Su detención fue por haberle indicado a los inquilinos de propiedades de los Kirchner que pagaran los alquileres en una cuenta distinta a la que lo venían haciendo.”Imagínese, ¿voy a hacer algo como esto, una obstrucción, que me lleve a ir preso?”, dijo Manzanares y agregó “eran tiempos muy locos, así que tranquilamente pude haber cometido una burrada”.

“Más allá de todas las consideraciones vertidas respecto a cómo fueron los hechos, y más allá de que quizás pueda llegar a compartir el criterio de la Cámara de Apelaciones y de la Cámara de Casación que denegaron mi excarcelación, en cuanto a que yo no debería desconocer la intervención al condominio, quiero decir que justamente eso es potencial y lo real es que yo la desconocía”, sostuvo Manzanares.

“Lo que tendría que haber hecho el señor juez Bonadio antes que meterme preso es haber tenido la duda, mínimo eso, pero es más fácil ser ‘cowboy’ con pistolas en este país. El único cowboy sin pistolas fue Henry Kissinger, pero en Estados Unidos”, afirmó.

Sobre el final de la declaración, el contador manifestó: “Me gustaría pedir mi excarcelación. Haría lo que fuera por estar en Río Gallegos, cerca de mis hijos. Si no me lo dan y me pudieran dar aunque sea la prisión domiciliaria, no tengo problema”.

En el caso Los Sauces se investiga si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió dinero de parte de los empresarios amigos a través del pago de alquileres de los hoteles que pertenecen a la sociedad anónima que lleva ese nombre, a cambio de ser favorecidos con contratos y recursos del Estado.