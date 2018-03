Interrupción del embarazo

Las dificultades para cumplir el protocolo en Santa Cruz

A pocos días del inicio del debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación, el cumplimiento del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no es tarea fácil. Recientemente, una joven santacruceña debió aguardar durante más de un mes para poder acceder a un aborto legal. “El lugar que ocupó el hospital de Caleta Olivia fue nefasto”, calificó Yesica Aguilar de Juntas y a la Izquierda.

* Por Belén Manquepi Gómez





El martes pasado y con la firma de 41 diputados nacionales, por séptima vez se presentó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 48 horas más tarde, el Paro Internacional de Mujeres se hizo sentir en las calles, en los medios y en las redes, donde uno de los principales ejes, sino el preponderante, era la IVE.

El debate legislativo comenzará el próximo 20 de marzo en un plenario de cuatro comisiones, mientras tanto, personas con diversidad de identidades de género debaten y discuten sus posturas sobre el tema.





¿Cuál es la situación de Santa Cruz?

En la actualidad, Santa Cruz es una de las provincias en las que el aborto es legal en dos causales.

Hace seis años, en 2012, en declaraciones a un medio local, el entonces ministro de Salud, Dr. Daniel Peralta dio a conocer que el protocolo de aborto no punible que había dispuesto Ginés González García, en la finalización de su gestión (2002-2007) como ministro nacional, se estaba aplicando desde 2008.

Fue en 2012 cuando a través del fallo D. 259. XLVI. (F.A.L. S/medida autosatisfactiva), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autoriza la práctica de un aborto respecto de A.G. (15), quien estaba embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro.

El 12 de abril de 2012, por resolución 053/12 el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz solicitó al gobernador que instruya al ministro de Salud para que se implemente el protocolo sanitario para la “concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, de acuerdo con lo exhortado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En consecuencia, a través de la resolución 540/2012, el Ministerio de Salud adhirió y adoptó la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. Además, en el artículo 2 de dicha resolución se dejaba establecido que el “protocolo será implementado en todos los Hospitales Públicos y Establecimientos Privados de la Provincia de Santa Cruz”.





Del protocolo a la práctica

Hace un poco más de un mes, una mujer de Caleta Olivia quiso acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Dani, como llamaremos a esta joven para proteger su identidad, se dirigió al Hospital Zonal “Pedro Tardivo” donde en un turno médico explicó su situación y como respuesta recibió la primera de un sinnúmero de negativas.

El protocolo de ILE indica que la interrupción se puede solicitar cuando represente un peligro para la salud o la vida de la persona que puede gestar o haya sido producto de una violación, independientemente de que tenga o no una discapacidad intelectual o mental.

En un contexto de violencia familiar y de género, viviendo en condiciones precarias y sin empleo, la causal salud estaba contemplada en el caso de Dani. Sin embargo y bajo la figura de la “objeción de conciencia” en su primera atención médica, no recibió información.

En este sentido, vale explicar que la causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida, entendiéndose respecto a este último la situación extrema para la afectación de la salud. Por la acepción de la Organización Mundial de la Salud, ésta implica el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones”.

En tanto que el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud, sin que se requiera la constatación de una enfermedad y no debe exigirse que el peligro sea de una intensidad determinada. “Bastará con la potencialidad de afectación de la salud de la mujer para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto”, señala el protocolo.

La afectación de la salud mental “puede resultar de un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”.

Continuando con su solicitud, Dani presentó una nota a la dirección del Hospital y en la respuesta se le indicó que los profesionales de ginecología eran objetores de conciencia. Con el paso de los días, la joven se comunicó con Socorro Rosa Rabiosa, una agrupación integrante de Socorristas en Red – Feministas que Abortamos, quienes la asesoraron y asistieron, y junta al Instituto Nacional de la Mujer, desde el cual se contactaron con el Hospital y respaldaron el reclamo de la joven. Por su parte, la agrupación Juntas y a la Izquierda acompañó a Dani y realizó una intervención en el hospital en el cual mediante carteles informaban sobre el protocolo de ILE vigente en la provincia.

Cuando Dani solicitó la interrupción estaba cursando entre la quinta y sexta semana, fue finalmente el viernes 2, cuando ya transitaba la décima semana, que le notificaron que la práctica se realizaría por un profesional del hospital.

Después de excesivas dilaciones burocráticas y de afrontar la tendenciosa pregunta, por parte de los médicos, de si consideraba violento continuar con el embarazo y dar en adopción, fue que la ILE se concretó el domingo pasado.





La atención médica

Ailín Victoria, integrante de Socorro Rosa Rabiosa, calificó el accionar del personal médico: “Irrespetuoso, si hay desinformación, si desconocés que la provincia adhiere a través de la resolución ministerial no podes justificarte y no garantizar la interrupción. Se tuvieron que tomar un montón de otras medidas para que el hospital le garantice esta interrupción ¿Por qué tenemos que llegar a hacer denuncias públicamente, hacer escraches para que el Hospital termine garantizando algo que es una cuestión de salud? Consideremos que el protocolo nacional de interrupción del embarazo que avala por dos causales, causal violación y causal salud, a la salud la considera como integral tanto el Ministerio como la Organización Mundial, no solamente física sino también psíquica y social Todos sabemos que en Santa Cruz estamos viviendo una emergencia social, una persona no puede garantizar educación, ni salud a sus hijos, tenemos paro los 365 días del año, los chicos no tienen educación, tenemos una Obra Social, la famosa Caja, por ejemplo, soy usuaria pero ni siquiera puedo ir a ginecólogo”.

En este marco, aseveró: “Podemos ser un poco más coherentes con las leyes que estamos haciendo, con las adhesiones que estamos realizando como provincia, dejar un poquito de lado la moral y tener en cuenta que en la interrupción medicamentosa del embarazo no corre riesgo la mujer, incluso creo que termina teniendo más riesgo la mujer en un embarazo y atravesando diferentes circunstancias que haciendo la práctica”.

“Si vamos a estar adheridos a un protocolo nacional y si el Estado es el garante, que lo haga cumplir, que no nos den vueltas burocráticas, que no nos den argumentos que no se pueden siquiera sostener, como por ejemplo de que no era usuaria del hospital ¿Qué tiene que ver? El hospital es público, al hospital público puede ir y acceder cualquier persona, no podemos restringirle a alguien que vaya por equis razones. Si estamos adheridos a un protocolo, hagámoslo cumplir, que den la información y por más que sean o no objetores de conciencia es su obligación dársela”.

Lo manifestado por Ailín se condice con lo que señala el protocolo nacional ya que la objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. Si el profesional desea ejercer el derecho a la objeción de conciencia debe notificarlo por escrito a las autoridades pertinentes y sólo así podrá ejercerlo. Cabe mencionar que la objeción no quita la obligación de cumplir con informar a la mujer sobre su derecho de acceder a la ILE si constatan alguna de las causales que lo justifican, ocasión en la que deberá ser derivada a otro profesional no objetor. En tanto que, si no existiese un profesional no objetor, se debe realizar la interrupción y si no puede invocar la objeción para evadir el deber de participar de un procedimiento de ILE.

Cabe mencionar que, con el objetivo de ofrecer el derecho a réplica, los intentos de comunicación desde esta escriba, para con la directora del Hospital, Patricia Zari, fueron infructuosos.

Por otra parte, sobre el apoyo y acompañamiento que dieron desde Juntas y a la Izquierda, Yesica Aguilar sostuvo: “Pudimos acompañar, hacer acciones y generar presión para que se pueda realizar, finalmente se pudo hacer la intervención pero el lugar que ocupó el Hospital de Caleta Olivia fue nefasto porque dejó a una chica que se encuentra en condiciones económicas, sociales y afectivas y psicológicas muy mal, la dejaron totalmente desprotegida siendo que hay un recurso legal que la amparaba totalmente, por suerte pudimos lograr, entre todas, que se haga la intervención”.

Por otra parte, también resaltó el contexto social en el que se obstaculiza el acceso a la ILE: “La presencia religiosa en Caleta Olivia es muy fuerte, la presencia del cristianismo, del catolicismo, es una costumbre que se viene arraigando hace muchísimos años, de hecho, tenemos a las Mujeres Cristianas que hacen un contra movimiento al derecho al aborto sobre todo en estos casos. Tenemos que estar dando la lucha y concientizando a las mujeres, sobre todo a las jóvenes que se encuentran atravesando estos casos. Somos conscientes de que hay muchísimos casos de abortos clandestinos en Caleta Olivia que no se hablan, no se visibilizan que hay mujeres en riesgo y que quedan con muchísimas secuelas físicas y psicológicas durante toda su vida, por esa razón nos parece súper necesario empezar a debatir este tema”.