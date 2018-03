Instituciones

El crecimiento exponencial de Independiente

El rojo de Puerto San Julián, de gran presente en el Federal C, llevó a cabo una importante reestructuración social. Escuelas de iniciación, reorganización de su padrón y la gran apuesta por el marketing. El pueblo entero se enorgullece y comparte el crecimiento de la institución.

El semillero futbolístico sigue creciendo. 1 de 2 de 2

Como en aquellos tiempos de gloria, en los que sus instalaciones albergaban cada una de las fiestas del pueblo y aglomeraban grandes cantidades de personas, la Asociación Club Independiente de Puerto San Julián consolidó un despegue deportivo y social que promete escalar, peldaño a peldaño, hacia lo más alto. Y es que al importantísimo pasar futbolístico se le añadió una reestructuración interna formada por escuelas de iniciación para niños de diversas disciplinas y una reorganización del padrón que hará de impulso para un futuro prometedor.

Todo comenzó con el campeonato obtenido en 2016 tras 39 años sin un título.

El Rojo consiguió la Liga de Fútbol Zona Centro por quinta vez en su historia y accedió al Federal C 2017. Su buena participación en el certamen (llegó a cuartos de final, donde cayó con Estrella del Norte), derivó en una clasificación por mérito deportivo al Federal B, torneo al que jamás había llegado un club de la localidad costera. Su andar en el certamen no fue de lo mejor, pero sentó bases a fuerza de la experiencia obtenida: el descenso al Federal C no amilanó al equipo de La Loma, el cual en este 2018 volvió a clasificar a cuartos de final. Esta vez como puntero de su grupo (integrado por Sportivo Santa Cruz, Deseado Juniors y San Lorenzo de Perito Moreno) y segundo de la tabla general de la Sub zona Patagónica, sólo por debajo de Unión San Martín Azcuénaga de Comodoro Rivadavia e incluso por encima del poderoso Hispano Americano de Río Gallegos.





Apuesta al crecimiento

Independiente supo aprovechar este transitar soñado y su Comisión Directiva apostó a seguir creciendo en otros deportes. Fue así que comenzaron su funcionamiento las escuelas iniciación de fútbol, masculino y femenino, gimnasia artística, acrobacias y vóley. Todas y cada una de ellas con sus respectivos profesores especializados. Las inscripciones, mediante un valioso trabajo de marketing, se incrementaron gran escala. Tal es así que hoy el club cuenta con más de 400 chicos que circulan constantemente por su sede, su gimnasio y su campo de deportes, aportando una cuota de vida social destacable.