Juan ‘Chuleta’ Navarro: “Ahora cualquiera arbitra”

Fanático de Boca, “Chule”, como lo conocen todos, ha dedicado gran parte de su vida a enseñar y arbitrar. Al llegar a los 45 -por reglamento- ya no pudo integrar ternas en Torneos Federales. Hace unos años decidió encabezar la escuela de fútbol femenino en el gimnasio Lucho Fernández con muy buenos resultados. Sobre estas tareas, tuvo mucho para decir.

*Por Ana Baratuz





Juan Ramón Navarro, es actualmente el entrenador a cargo de la escuela de fútbol del gimnasio Lucho Fernández. Toda su vida estuvo vinculada al fútbol. Desde muy joven se interesó por arbitrar. Esa difícil tarea en la que la persona decide hacerse cargo, debe contar con una gran cuota de seguridad en sí mismo y repasar mentalmente el reglamento en cuestión de segundos para dar el fallo correcto. Un instructor de árbitros una vez dijo: “Al reglamento no hay que dejarlo que junte polvo”, para indicar que todos los días debe repasarse y más aún mantenerse actualizado con las constantes modificaciones.

‘Chule’, como lo conocen todos, hizo el curso y se preparó para ser ese hombre que decide y falla durante un partido de fútbol acudiendo a su criterio y a sus conocimientos del reglamento.

Como todos los principiantes, se metió en cancha para cumplir con la labor de asistente, el ‘hombre de línea’, el que lleva el banderín para indicar posiciones adelantadas o infracciones fuera de la vista del principal y es el que debe anotar los cambios en el caso que le toque estar en el lateral que da a los bancos de suplentes. Todos empiezan así. Ya en esa situación, deben contar con un carácter especial, uno que le permita hacer oídos sordos a los reclamos y por sobre todo, a los insultos.

Fue árbitro de fútbol federado por décadas, integró ternas locales, provinciales y regionales. En período invernal, cuando todo el juego se desarrolla bajo techo, se sumó a los jueces de FutSal.

Con el correr del tiempo, se le presentó la posibilidad de entrenar jugadores y en el gimnasio municipal Lucho Fernández, empezó a entrenar a jóvenes adolescentes. Hoy, tiene alumnas de 4 años en adelante y aquellas primeras pibas, ya crecieron y sumaron experiencia local y regional. Es quien decide a qué torneo se presentan porque en algunas competencias, las que juegan son futbolistas mayores y con más experiencia y mañas, para preservarlas de salir lastimadas, desestima alguna que otra invitación.

En diálogo con La Opinión Austral, habló no sólo de sus inicios y su mentor, sino de los procesos a lo largo de su carrera. Opinó sobre el fútbol local y de los motivos que lo llevaron a dedicarse a entrenar nenas y adolescentes.





El ‘hombre de negro’

Ya no integra la lista de árbitros federados. “El arbitraje me dejó a mí (comenta risueño), no, en realidad, cuando uno tiene objetivos los va cumpliendo, mi intención era alguna vez dirigir un Torneo Argentino y gracias a Dios, lo hice durante 10, 15 años medianamente bien. Cuando uno llega a los 45, el Consejo Federal ya no te deja arbitrar. Hace 8 años ya que no arbitro, ahora tengo una propuesta de los chicos de AFUSA así que lo estoy analizando. Me dicen que me veo bien físicamente”, cabe destacar que realmente se ve en buen estado físico, su natural aspecto no ha cambiado en años y se lo ve mucho mejor que muchos de aquellos con menor edad que no logran controlar su peso.

“El buen estado se demuestra dentro de la cancha porque hasta el más gordito, a veces arbitra mejor que el más flaquito, pero vamos a probar”, reconoció ante la posibilidad de volver a vestir la indumentaria que todos en una cancha reconocen como autoridad.

Además de Torneos Argentinos, acompañó delegaciones Araucanía, pero lo que considera más enriquecedor es: “En mi carrera como árbitro se enriqueció más acá, en el fútbol local. En la época en la que habían 10 ó 12 equipos de primera era bueno, estaban Bancruz, Independiente, Ferro, Hispano, Boxing, estaban todos, fue una experiencia muy rica porque gracias a lo que hacía acá, se podía arbitrar un Argentino, siempre lo decimos con el ‘Chino’ Alegre, que es más fácil arbitrar un Torneo Argentino que un partido del fútbol local, o un partido de la Liga Centro que son picantísimos, son todos clásicos”.

Los años de alejamiento como juez, no le impiden ir a los partidos y observar, al consultarlo sobre cómo ve el arbitraje actual, sostuvo: “Hay una decadencia, no quiero decir que cuando yo lo hacía no era mejor ni peor, sino que hoy veo que la gente no se dedica, sino que va por el peso. En su momento lo hacíamos, pero éramos entusiastas del arbitraje, todos los días aprendíamos algo, hoy por hoy veo que algunos no le ponen entusiasmo, tampoco hay cursos, el único instructor que tenemos no lo sabemos utilizar, ni los árbitros que están ni las autoridades a cargo. Acá cualquiera se pone la ropa, agarra silbato y dos tarjetas y entran a una cancha. No debe ser así, hay que estudiar, como todo”.





El fútbol con las chicas

“Empezamos en el 2013 con las chicas. Tenían entre 9 y 11 años. Hoy ya están grandes y yo muy viejo” (risas). “Tienen 15 y en el 2016 jugamos con un equipo de Primera en el torneo que organiza Afusa, salimos campeones de la Copa de Verano el año pasado, este año no participamos del ese torneo porque estábamos jugando la Súper Liga que organizó el club Ferro. Tenemos dos pilares que son chicas más grandes el resto son más jóvenes”.

“Esa Súper Liga la organizaron ex jugadores del club Ferro, Diego Guerrero, Leonardo Nahuelquín, Gustavo Galarza, de los que conozco. La verdad que estuvo muy lindo, les dije que sus arbitrajes porque no son árbitros, están muy bien, como árbitro los veo que estuvieron muy bien, pero les sugerí que amplíen sus conocimientos porque todo se aprende. Lo hicieron con la finalidad de darle una competencia al fútbol femenino que no hay. Emprendieron esto y las chicas de toda la ciudad jugaron 5 meses, las pibas que no se pudieron ir de vacaciones jugaron ahí. Fueron 16 equipos donde del primero al octavo jugaron por la Copa de Oro y del noveno al último lo hicieron por la Copa de Plata. Entramos en la definición con Ferro. En realidad, son todas selecciones, como por ejemplo Huracán que llegó a la final, son jugadoras de experiencia, no sé si estuvo bien, igual porque como formador de chicas, me vienen a sacar jugadoras y me parece mal. El laburo mío lo disfruta otro. Me parece mal, pero los que deciden son los padres porque las que tengo son todas menores de edad y las chicas deciden. Está bien igual. De todos modos, jugamos para divertirnos, ellas se divierten y les gusta. Las ves y se ríen y divierten, hemos entrenado con las del Rocha y el 17 de Octubre. Lo mejor de todo es que disfrutan. No somos entusiastas de jugar en los torneos que hacen en las escuelas porque a las pibas las golpean las chicas grandes y las insultan y eso no es lo que les enseño”.