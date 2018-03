ATE

Paro y movilización de los Auxiliares de la Educación

ATE anunció que el paro será el próximo martes 13 y habrá movilizaciones en cada localidad de nuestra provincia.

En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado se llevó a cabo una asamblea general de trabajadores y trabajadoras Auxiliares de la Educación sindicalizados en la organización. Allí el Director Provincial de Relaciones Institucionales. Pablo Fariña, expuso y analizó de la situación política laboral.

Pablo Fariña señaló que “ante las medidas que viene aplicando, el Consejo Provincial de Educación -CPE- con la pretensión de amedrentar, dividir y quebrar la capacidad de organización y lucha en defensa de nuestros derechos y estabilidad laboral, se toma una medida por demás persecutoria desconociendo la libertad sindical y de sindicalización atentando exclusivamente a los auxiliares sindicalizados en ATE". Además sostuvo que varios trabajadores han realizado denuncias ante ciertas situaciones. " Ahora, pareciera ser que las autoridades de educación desconocen la constitución nacional y las leyes complementarias que habilitan el derecho de huelga. El derecho a peticionar y hacerlo por la vía administrativa es algo que no hemos obviado, pero atento a la falta de respuestas a los requerimientos, nos vemos en la imperiosa necesidad de refrendar los reclamos con medidas de acción directa".

Asimismo indicó que "Quiero dejar como denuncia que, la violación a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo es constante. Se pretende desmovilizar, quebrar nuestra organización contratando empresas de limpieza de dudosa procedencia y si están encuadradas de acuerdo a la legislación vigente. Pero no faltamos a la verdad cuando decimos que responden a intereses políticos del –F.p.V- . Nosotros siempre hemos luchado contra la precariedad y la tercerización laboral. No le coartamos el derecho a trabajar a nadie, no son tiempos fáciles en nuestro país, pero no vamos a permitir que se persiga a nuestros compañeros y se los amenace con desplazarlos de su sector de trabajo".