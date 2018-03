Salud

APROSA ratificó pedido de paritaria sectorial y aumento salarial

Hugo Jerez, referente gremial de APROSA.

El referente de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA), Hugo Jerez, fue entrevistado por el móvil de LU12 Radio Río Gallegos y se expidió con respecto a varios temas que atañen al sector.

En primer término, comenzó expresándose con respecto al pago de sueldos, ya que el Gobierno Provincial anunció -el martes- que el miércoles comenzaría el pago de haberes correspondientes al mes de febrero para “los agentes encuadrados en la ex Ley 591, los pasivos que perciban hasta $ 28.000” y que “se iniciaba” el pago al sector de salud.

“Si el Gobierno Provincial el día anterior (por el martes) hubiese sido específico con el pago, se hubiera evitado una jornada de paro”, mencionó con respecto al miércoles, día que se mantuvo la medida de fuerza que ya había sido dispuesta y notificada a la Secretaría de Trabajo.

“A partir del quinto hábil, tomamos la costumbre del año pasado de comenzar la medida de fuerza por el pago en tiempo y forma, que realizan todos los trabajadores de la administración pública provincial”, agregó y dijo que “en esta oportunidad, gracias a un milagro, han quedado depositados los salarios de todos los trabajadores de salud, igualmente la medida ya se había iniciado”.

“Me parece que la información que sale de gobierno con respecto a esto se podría haber hecho con anterioridad, avisando quiénes eran los sectores que cobraban y así evitar una medida de fuerza”, deslizó.





Reclamo salarial

Con respecto a este importante tema, Jerez sostuvo que “en estos últimos tiempos peleamos por el pago en tiempo y forma, algo que debería hacerse normalmente, pero venimos sin discusión salarial como la mayoría de la administración pública provincial, a excepción de un porcentaje muy pequeño”.

En tal sentido, añadió que “hace mucho tiempo venimos con un retraso salarial importante en la salud”, entendiendo que “somos uno de los sectores más postergados y se hace resentir en el sistema y su situación. No ha mejorado demasiado en los últimos años y esto lo ven los pacientes cuando van a ser atendidos a los hospitales de la provincia”.





Acercamiento para discusión salarial

Consultado acerca de si existió algún avance en este punto, dijo que “hasta ahora no”, pero que se ha realizado el pedido que se efectúa todos los años. “Ha quedado una paritaria central que también nos llega a nosotros y venimos peleado para que no sea así”, apuntó y dijo “queremos que toda la discusión de salud pública se discuta en la sectorial”.

Por último, Jerez dijo que APROSA está “absolutamente en contra con respecto a los pagos en negro” y dijo “un artículo del convenio colectivo dice que no se puede pagar sumas no remunerativas. No entendemos por qué el gobierno insiste en esa situación”.

“Rechazamos esto -remarcó- y sí pedimos una recomposición salarial, que en nuestro caso entendemos debe ser por encima del 50 por ciento al básico de nuestros salarios. Estamos muy lejos de lo que se pide, pero creemos que se debe abrir la discusión y estar sentados en la paritaria por la salud pública”.





