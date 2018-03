Torneo Federal C

Ilusión celeste rumbo a Río Grande

La etapa de cuartos de final se pone en marcha mañana. Hoy, el equipo de Hispano Americano, único representante riogalleguense clasificado, viaja con rumbo a Tierra del Fuego para jugar ante O’Higgins de Río Grande a partir de las 15:00 hs., con terna arbitral de Ushuaia.

Hispano viaja con las mejores intenciones. (Foto Eduardo Hurtado) 1 de 2 de 2

Hoy, en horas del mediodía partirán con toda la ilusión en la valija el Hispano Americano para visitar a O’Higgins de Río Grande en el partido de ida de este cruce de cuartos de final de la serie final del Torneo Federal C. Con los pies sobre la tierra pero con la confianza que le dio ser el primero de la zona 2, con puntos altos en su rendimiento para que lo sueños florezcan. El entrenador Daniel Robledo tiene los once que saldrán el domingo en busca de un buen resultado para luego definir la próxima semana en el césped celeste: el arquero será el capitán Mariano Palermo; Facundo Avalos, Miguel Cruz, Leonel Videla y Diego Acuña; Martín Insaurralde, Alejandro Pecovich, Guillermo Carrizo; Gabriel Robledo, Maximiliano Oyarzo y Elías Martínez. En el banco de relevos estarán: 13- Gabriel Insaurralde, 14 Federico García, 15 Fernando Vergara, 16 Jean Paul Van Herden y 17 Nicolás Sebastianelli.

El cruce dará inicio a las 15:00 horas con José Peñalieta como árbitro principal con asistencia de Horacio Rodríguez y Germán Acevedo, todos de la ciudad de Ushuaia.

El rendimiento de los Celestes en la zona 2 de la Región Patagónica fue importante, con solidez defensiva y efectivo en el arco rival, ahora es ida y vuelta con O’Higgins de Río Grande y mucha información no tiene del rival.

“Poco y nada, tenemos algunas referencias de algunos jugadores y vimos algunos minutos de los partidos que jugaron en la zona de grupo, pero nada que nos permita tener una idea concreta del equipo y su forma de juego”.





Lo mejor de Hispano

Tan importante como el juego en la cancha, es el respaldo, el trabajo y la pasión de los hinchas y el trabajo silencioso de las personas que colaboran para que esto sea posible, así lo entiende el defensor celeste, Facundo Avalos, “Lo mejor que tiene el club es su gente, actualmente contamos con un grupo de personas que trabaja permanente para el crecimiento del fútbol. Nuestra participación en el Federal no sería posibles sin ellos”.

A horas de viajar a Tierra del Fuego, Facundo Avalos reconoce ser protagonista de un sueño y que la ilusión no se detiene “Sin dudas es un sueño cumplido. Siempre que hablaba con ex jugadores del club coincidíamos que nuestro lugar era el Federal y que teníamos que trabajar para alcanzar ese objetivo, hoy me toca formar parte del plantel que lo disputa y la verdad, que es todo un privilegio”.





Segundo clasificado de la zona

El domingo pasado y tras el empate de Hispano en el segundo tiempo, fue el elenco que representa a El Calafate, Argentinos del Sur, el que consiguió el segundo lugar en la tabla con pasaje a esta etapa del torneo. En la villa turística está todo dispuesto para que a partir de las 15:00 reciba a Famaillá de Río Grande. La terna arbitral será de Comandante Luis Piedra Buena encabezada por Claudio Manqui, con asistencia de José Romero y Walter Romero.





Otros santacruceños

Independiente de San Julián visitará a Deportivo Sarmiento de Sarmiento en Chubut, el cruce tiene como horario de inicio las 16:00, Germán Dos Santos será el árbitro principal y contará con la asistencia de Nicolás Díaz y Luciano Lara, todos de Trelew.