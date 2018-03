Homenaje a caídos en Malvinas: Wilfrido unirá Calafate con Río Gallegos

Wilfrido entrena para llegar el día esperado.

El ultra maratonista Wilfrido Franco, quien, movilizado por sus pasiones, como lo son el ultra maratón, su labor cotidiana arriba de un colectivo y mantener viva la memoria de quienes fueron parte de la guerra de Malvinas, en especial de quienes dieron su vida por la patria, iniciará la travesía más difícil de su vida, en donde buscará unir los más de 300 Km. que separan a las dos localidades con un mensaje de amor, de memoria y de soberanía.

Sus días pasan entre su familia, pilar fundamental para encarar éste y cualquier desafío que anteriormente haya realizado. Cuando no está con ellos, Wilfrido o Willy como lo conocen sus amigos y compañeros de trabajo, se encuentra frente a un volante de la empresa Santacruceña Taqsa Marga (quien auspiciará el evento, además de brindarle todo el apoyo logístico para el desafío), transportando pasajeros entre las distintas localidades de la Patagonia. En sus momentos libres, deja la formalidad de la vestimenta laboral, para calzarse la vestimenta sport que un maratonista requiere. Si bien el entrenamiento es permanente, Wilfrido Franco encarará a sus 52 años el desafío más conmovedor de su vida. Unirá la villa turística de El Calafate con la capital de la provincia de Santa Cruz, Rio Gallegos, en una corrida que le demandará 4 días y que supone algo más de 300 Km., con caminos en subida y con las inclemencias climáticas que la Patagonia depara a diario.





Historia

“Toda mi vida como ultra maratonista, me vi movilizado por la necesidad de correr por una causa justa, por algo que me movilice a mí y a la sociedad en su conjunto. Esta vez, y a modo de homenaje, voy a correr para brindar el merecido homenaje a todos quienes fueron parte de la Guerra de Malvinas, en especial a quienes dieron su vida por nuestra Patria”, señala Wilfrido con una emoción indisimulable. A lo largo de su carrera como ultra maratonista, Franco unió Mar del Plata con Casa de Gobierno en el año 2005, solicitando mejores condiciones para los deportistas del CeNARD (Centro Nacional de Alto rendimiento deportivo), luego unió Tucumán con Quilmes (Bs. As.) para recrear el destierro de los Indios Quilmes, lo que le demandó 21 días para unir los 1.323 Km. que separaban ambas localidades. Su última incursión data del año 2013 en donde unió El Calafate con El Chaltén en homenaje a los Pueblos Originarios, en donde realizó 210 Km. en 36 hs.





Sentido homenaje