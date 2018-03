Situación comercial

Guillermo Polke habló de “una tremenda caída del consumo”

El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz atribuyó la baja a “los despidos y suspensiones” y a “la paralización de la obra pública”, defendió la prórroga de la Emergencia Comercial y explicó la necesidad de ampliar sus alcances. Además, anticipó que la semana próxima habrá novedades sobre el progreso de la Zona Franca de Río Gallegos.

“No hay una reactivación en el sector comercial”, aseguró el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, al dialogar con LU12 Radio Río Gallegos. “Es por eso que hemos solicitado que nuevamente se declare la Emergencia Comercial, atento a esta situación de crisis que repercute en toda la provincia”, explicó.

“Tenemos contacto con todas las Cámaras de Comercio, Industria o servicio o turísticas de la provincia y estamos en permanente comunicación para tratar de buscar herramientas y que sea posible una reactivación en el comercio o en las diferentes actividades que hacen a las economías de las localidades”, comentó Polke y puso como ejemplo a El Chaltén y El Calafate, donde hasta el momento no se había sentido la crisis que atraviesa el sector por tratarse de ciudades turísticas. “En esos casos puntuales, repercute mucho la quita de vuelos de Aerolíneas Argentinas, porque son destinos netamente turísticos que se nutren de quienes viajan internacionalmente o desde otras provincias de la Argentina”.

En ese sentido, señaló que “es necesario que la gente tome conocimiento de la situación”, porque “mucho se discute que la situación de crisis es solamente de la ciudad de Río Gallegos y está motivada porque no se paguen en tiempo y forma los sueldos de la Administración Pública. Pero nosotros venimos diciendo hace rato que no es exclusivo de ese escenario”. “Llevamos dos años en los que ha habido despidos y suspensiones de trabajadores. Lo mismo pasa con la suspensión o paralización de la obra pública de envergadura en la provincia. Que no se hayan reactivado las represas, que no se haya terminado la termousina, genera 5 mil puestos de trabajo menos”, puntualizó.

Por eso, indicó que “todas estas cuestiones se van sumando e incrementando y genera una caída tremenda del consumo en el sector comercial” porque, según explicó, “todos estos trabajadores son nuestros clientes”.





Más alcances para la Emergencia

Según datos elaborados por la Secretaría de Comercio a los que tuvo acceso La Opinión Austral semanas atrás, durante los meses en los que estuvo vigente la Ley de Emergencia Comercial se requirieron 769 certificados de comerciantes con intención de adherirse a la norma. De ellos, 351 estaban comprendidos dentro de las exigencias planteadas, mientras que 418 no cumplieron con esos parámetros.

Entre los municipios, en el que más solicitudes pidieron y emitió fue Río Gallegos con el 57 por ciento, equivalente a 161 certificados. En segundo lugar se ubicó El Calafate con el 12 por ciento y 56 solicitudes. Detrás los sigue Caleta Olivia con el 8 por ciento de adhesión, equivalente a 40 pedidos otorgados.

Al hacer referencia a esos números, Polke advirtió que “hay un número importantísimo de Pymes que están en grave situación” y pidió “incluir a las empresas Pymes que está en convenios multilaterales, que significa el comerciante o Pyme que tiene radicación en Santa Cruz, pero está inscripto en Ingresos Brutos de otras provincias”.

“También –continuó- pedimos que se gestione ante autoridades de la AFIP que, no solamente no se traben embargos, sino también que se genere un plan de pagos blandos para hacer frente a diversas deudas pasadas como también a las nuevas (que se van generando por la caída de la actividad) que tienen los comerciantes o el sector Pymes”, contó.





Paritarias

Luego de que el sector acordara un 15 por ciento de aumento con cláusula gatillo de revisión en enero de 2019, el titular de la FESC indicó que “más allá de que estemos en crisis, entiendo que hay que mejorar los salarios de los trabajadores por más que signifique un gran esfuerzo para las Pymes”. Consideró, en ese sentido, que “esto ayudará a reactivar un poquito la situación del sector. Tal vez no son montos importantes, pero es un billete más que va a estar circulando en los pueblos. Justamente, estos trabajadores no se van a Miami a gastarla, la gasta en sus localidades”, despuntó.





Zona Franca

Al ser consultado por la puesta en marcha de los recintos, Polke mencionó que la próxima semana habrá una reunión entre el Comité de Vigilancia (al que pertenece) y el Gobierno provincial en la que “seguramente darán a conocer la situación de avance”.

En ese punto, recordó que “se necesita firmas de funcionarios nacionales que se demoran”, mientras que “la provincia y el sector privado han trabajado para que esto salga lo más rápido posible.