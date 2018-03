Caso Barría

El fiscal Saldivia solicitó reclusión perpetua para Huenumil

En la jornada de ayer comenzó el juicio a Jorge Huenumil, acusado de asesinar a su ex pareja a puñaladas y luego prenderla fuego en octubre de 2016. Tanto el fiscal como la querella solicitaron la reclusión perpetua para el único imputado. Por su lado, la defensa de Huenumil alegó que su defendido actuó bajo emoción violenta. El próximo jueves se conocerá la sentencia.

El acusado junto a la prueba recolectada. 1 de 4 de 4

* Por Martín Muñoz Quesada





En la jornada de ayer, paradójicamente o no, enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, comenzó el primer juicio por femicidio en nuestra provincia. Se trata del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género de Romina Barría, quien falleciera el 4 de octubre de 2016 dentro de su vivienda ubicada en el barrio San Benito de nuestra ciudad capital.

Fue cerca de las 7 de la mañana cuando comenzó el traslado del acusado de la Comisaría Séptima al recinto de la Cámara Oral de la Primera Circunscripción en lo Criminal.

Ya cerca de las 9 de la mañana comenzó el proceso judicial del acusado, presidido por el Dr. Cabral.

Tras leer el pedido del fiscal Cima, indicando cada uno de los detalles del proceso de instrucción llevado adelante en su momento, se llamó a Jorge Huenumil a sentarse en el banquillo de los acusados para que cuente su verdad.

Aunque en un momento se notaba relajado, luego de leer cada una de las acusaciones que lo incriminaban, el imputado comenzó a mostrarse dubitativo en cada una de sus respuestas cuando era preguntado por el Dr. Cabral.

Tras comentar cuándo y cómo comenzó su relación con Romina Barría, y sobre todas las situaciones previas que habían vivido cuando residían juntos, primero en una casa ubicada en la calle Liniers durante el año 2014, posteriormente en una vivienda del barrio Bicentenario y finalmente en el San Benito, el acusado intentó defenderse indicando que Barría “era muy posesiva y celosa”, remarcando que “a ella le molestaba que yo no sea celoso”.

Entre idas y venidas en la relación, al acusado se le consultó cómo fueron los últimos días previos al homicidio, Huenumil comentó que ella terminó la relación y que él lo aceptó. Su declaración generó ruido y el Dr. Cabral le preguntó: “de ser así, ¿por qué habrían mensajes en los que usted le decía que quería volver y cambiar las cosas?”. La pregunta descolocó al imputado y explicó que se trataba de “cuestiones chiquitas a veces grandes”.

Si bien al momento del hecho Huenumil no contaba con las llaves de la casa, ya que Romina había cambiado la cerradura el día anterior, hecho que quedó registrado en una denuncia realizada por la víctima el día antes en la Comisaría de la Mujer, el imputado contó lo que para él fue su verdad e indicó que “días antes habíamos tenido una pelea, pero habíamos decidido volver, pero viéndonos a escondidas, fue una decisión que tomó ella (Romina Barría), me dijo que alquile un departamento y que nos íbamos a ver ahí”, contó Huenumil y agregó: “eso fue un viernes, yo el sábado y domingo me fui a vivir con mis viejos, el lunes volví a la casa y Romina me dejó encerrado mientras ella se fue a trabajar”.

Tras la llegada de Romina es cuando se habría desatado el hecho, en declaraciones del imputado, la víctima llegó a la casa y “no me daba bola, estaba con el celular y se reía, en un momento ella lo soltó y ahí es cuando vi que estaba hablando con otro hombre”, declaró Huenumil.

Luego de un largo silencio en el recinto, el Dr. Cabral le consultó a Huenumil si él le había dado muerte a Barría, a lo que el imputado dijo: “yo no fui, señor”, a lo que Cabral retrucó y le dijo: “Señor, usted está siendo inculpado por algo muy grave, ¿entiende la gravedad?”, a lo que Huenumil recapacitó y reconoció la acusación: “yo la maté”.

Si bien el hecho estaba reconocido, la declaración del acusado era muy pobre para poder llegar a un juicio abreviado y, con el fin de esclarecer el crimen desde sus circunstancias hasta su desenlace, Cabral dio un intervalo de 15 minutos para luego retomar la indagatoria a Huenumil.

Ya en la segunda parte de la declaración, Cabral consultó al acusado sobre las circunstancias en las que se desató el homicidio, a lo que él comentó que, efectivamente, le dio muerte en el futón de tres cuerpos, y que después “esperaba que mi bebé se despertara para que nos vayamos”, indicó Huenumil dejando entrever una laguna mental sobre el hecho.

En la continuidad de las acciones, Huenumil dijo que había dejado tapado el cuerpo con un acolchado, y que abandonó a bordo del Fiat Palio de la familia, “no sabía adónde ir, empecé a manejar y no sabía adónde”, dijo. Cabe recordar que el acusado fue detenido en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena cuando intentó eludir un control policial.

Si se hubiese tratado de una confesión completa se podría haber llegado a un juicio abreviado y la condena se podría haber conocido en esta jornada, todo cambió cuando en la continuidad de la indagatoria llevada adelante en la mañana de ayer, Huenumil indicó que él no prendió fuego a Romina, sino que cuando se fue había “una vela desodorante que seguramente se cayó en el diluyente que había en el piso, porque teníamos pintura”.

Esta situación se contradeciría con respecto a las pericias realizadas por Bomberos, ya que en el informe se explica que el fuego se originó de la cintura para arriba del cuerpo de Barría, no desde el piso.

Esta situación tampoco ayudaría al acusado ya que, de acuerdo a los elementos presentados en la bolsa probatoria realizada en su momento, se secuestraron las zapatillas y la remera que utilizaba al momento de su detención. Las mismas presentaban manchas rojizas y rastros de carbonización, posiblemente generadas durante se generaba el homicidio.

También, durante la autopsia forense realizada en el cuerpo de Romina se determinó que registraba rastros de etanol (alcohol etílico), desestimando la posibilidad de que el diluyente hubiera generado el foco ígneo.

Luego de la declaración de Huenumil, fue momento de recibir las preguntas del fiscal, de la querella y de su defensa.

En una maniobra hasta inclusive pobre, la defensa oficial del imputado intentó llevar al móvil del homicidio como respuesta a la violencia económica ejercida por Romina Barría, el abogado defensor de Huenumil le preguntó a su cliente: “¿Usted ayudó a construir las casas del Bicentenario y del San Benito con su dinero? ¿Romina le controlaba el sueldo?”, a lo que el imputado indicó a las dos cuestiones como verdaderas.

Luego de un cuarto intermedio de media hora, ya pasado el mediodía de ayer, los jueces integrantes del Tribunal escucharon los alegatos de las partes, el primero en alegar fue el Dr. Víctor Robles, representante del papá de Romina, y el fiscal Saldivia, quienes mantuvieron la acusación y solicitaron la pena de prisión perpetua para Huenumil.

Por parte de la defensa de Huenumil se pudo saber que alegaron que su defendido actuó bajo emoción violenta.