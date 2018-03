“Me gustaría que la sociedad nos dé lugar para salir adelante”

“Mi nombre es Ramona, tengo 28 años y cuatro hijos, soy madre soltera.

Hoy en día todo cuesta y desde chica me inculcaron ganar cada peso porque hoy los hombres están, mañana se esfumaron, por eso hay que aprender a hacer de todo y lo que más plata te da es la construcción, más si querés tener tu casa propia te ahorras unos pesos con la mano de obra, hoy en día hay mucho machismo en la sociedad, te ven como extraterrestre si decís que una mujer te haga un trabajo que lo hace un hombre, y no te dan trabajo. Yo me capacité y tengo conocimiento, muchas fuimos las mujeres que hicimos cursos en la UOCRA para poder hacer las cosas en casa, un mueble con durlock, una conexión de luz. Yo hoy en día me doy vuelta con changas, lo hago porque me gusta. Me gustaría que la sociedad misma nos dé un lugar para poder salir adelante y quién dice en una empresa, que no nos miren solamente para cocinar, lavar y todos los quehaceres en la casa o de empleada, no digo que está mal, pero las mujeres estamos de igual altura que un hombre para trabajar en la construcción o electricidad. O de lo que fuere, basta de absurdo machismo.

A las mujeres que les hacen creer que están hechas para servir a los hombres les digo: abran los ojos y luchen por sus sueños y aprendan cosas, que eso les sirve algún día”. (Ramona Antoniana)