Experiencias en primera persona

Orgullosamente deportistas

En una sociedad en que se da pelea para que la mujer pueda tener una participación plena, el deporte no escapa de esa situación. Entrevistadas por LOA, cuatro deportistas contaron sus experiencias y ofrecieron sus impresiones sobre la inclusión de la mujer en el deporte.

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por su participación y desarrollo íntegro en la sociedad. Usualmente el ámbito deportivo es un espacio en el que niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores participan, pero en muchas ocasiones su presencia es minoritaria. Por otra parte, las participaciones y logros suelen ser menoscabados por tratarse de mujeres y no de hombres. Para conocer más de cómo lo viven sus protagonistas, La Opinión Austral conversó con cuatro deportistas de Río Gallegos, quienes contaron sus experiencias y ofrecieron sus impresiones.

Irma Montiel Adams (38) incursionó en la práctica del kayak en 2008-2009. “Mi marido hacía esa actividad, así que empecé. En la ría había vientos y olas, comencé a remar, primero me costó hasta que le agarré la mano en dominar el kayak y desde ahí ya empecé a remar y a participar en competencias”.

Dominar la técnica y comenzar a competir no fue difícil para la kayakista, sobre lo que recuerda “empecé con triatlón, kayak, bici y correr, competía de manera individual y por equipo. Siempre voy a participar en Calafate, Puerto San Julián y Piedra Buena, he hecho la Bajada del río Santa Cruz en invierno. También hace tres años participamos representando a Río Gallegos en la Regata Internacional de Río Negro en kayak doble mixto”.

Montiel Adams sostiene que a la mujer le permiten participar, pero muchas veces no se anima. “La inserción de la mujer en kayak es menor por una cuestión de miedos, les da miedo darse vuelta, por el frío, la corriente del agua, eso en Río Gallegos”. Sin embargo, observa que “de a poco se van sumando. Lo que es muy notorio es que se ven más mujeres en travesía que en competencias”.

Para una mayor participación, la kayakista sostiene que “hace falta el trabajo de los clubes para promocionar las competencias en kayak, por lo menos acá en Santa Cruz, porque en la zona de Río Negro y Neuquén vemos que muchas mujeres reman y compiten, creo que es algo cultural. En Gallegos hay más adultas, en cambio en el norte reman desde adolescentes. A mí me encantaría que haya más participación de mujeres”.

Camila Vera (20) comenzó a aprender taekwondo cuando tenía seis años.

En los primeros años de clase notó que la presencia de niñas era mayor y que cuando llegaban a la adolescencia, el número comenzaba a mermar.

“Cuando tenía como 10 años hubo varias nenas, pero en la actualidad somos cinco chicas y el resto son puros varones”, cuenta.

Reconoce también que la disciplina hace honor a otro de sus significados e implica una gran exigencia. “Es muy estricto, es muy exigente y también es a base del respeto. Creo que el número disminuyó porque hay algunos padres que no les gusta que las mujeres practiquen taekwondo, boxeo, cualquier tipo de artes marciales”.

Sin embargo, a pesar de que las clases son mixtas, la división por género se traslada de lo social a lo deportivo y hace que en los entrenamientos los grupos se dividan. “Con la mayoría de los chicos nos conocemos desde muy chicos, hay algunos que empezaron hace poco, es como que los chicos están de un lado y las chicas del otro, pero eso siempre fue así”.

La taekwondista desea que haya una mayor participación de mujeres en el deporte, “estaría bueno cambiarlo, además ahora se ve mucha violencia, estaría bueno que prueben alguna clase de cualquier tipo de arte marcial para que sepan defenderse”.





En equipo

Según la disciplina, el deporte en equipo puede ser mixto, como el newcom o el básquet en silla de ruedas o por rama, como es el caso del handball o el fútbol.

La jugadora de básquet de CRiGal e integrante de la Selección Argentina Femenina, Vanesa Salcedo (32), recuerda como fueron sus inicios en el deporte. “En un principio fue raro porque era la única, pero dado el tema de las categorías que las mujeres juegan con franquicias, tenía importancia en el equipo y eso me daba pilas también para entrenar. Mujeres hay cada vez más en los equipos, en toda la liga, porque ahora las mujeres tienen -2 puntos, entonces le están dando más importancia, por ese lado está bueno”.

La basquetbolista afirma que en la disciplina antes las mujeres estaban marginadas. La desaparición de la Liga Femenina, hace ya varios años, significó un cambio en el reglamento y la cantidad de puntos que cada jugadora representa en el equipo. “Antes no se tenía en cuenta a la mujer, directamente la dejaban de lado, habiendo tantos hombres y la existencia de una diferencia física. Es una sociedad machista que siempre prefiere a los hombres y ahora, por el tema de las franquicias, le dan más importancia a la mujer y todos van a querer tener una mujer porque el equipo entra con más puntos en cancha, la mujer tiene -2 puntos.

El equipo tiene la posibilidad de tener jugadores más altos y con la mujer en cancha pueden entrar categorías más altas”.

Vale explicar que en cancha pueden haber hasta 14 puntos ½, resultado del total de la cantidad de puntos que cada jugador tiene de acuerdo a su funcionalidad.

“Yo soy 1 (de acuerdo al tipo de lesión y, por ende, funcionalidad), pero me descuentan dos, no puedo ser -1, entonces quedo en cero, entonces en el equipo pueden entrar tres categoría 4, uno categoría 2 y yo que soy cero, entonces el equipo tiene un buen porcentaje de alto”, explica.

En cuanto a la participación, sostiene “veo que hay mujeres por todos lados en distintas disciplinas, estamos más insertadas, en un principio no se veía tanto y ahora todos los equipos tienen una o dos mujeres o más, así que está bueno”.

Por estos días, Salcedo está en busca de apoyo económico para continuar asistiendo a los entrenamientos que le permitan continuar integrando la Selección Nacional.





Tener la oportunidad

Eliana Triviño (21) es rugbier y juega en Coseba. Comenzó hace ya seis años y describe que conocer la disciplina de la guinda “fue una experiencia hermosa, practicar este deporte me abrió muchas puertas, conocí muchas personas y es un buen deporte, un lindo deporte”.

A veces los deportes de contacto son erróneamente calificados como violentos, sobre lo que admite “cuando lo vi cuando lo vi por primera vez en la tele, me pareció brusco, pero una vez que uno ve un partido en equipos como es Coseba, como es Macato, nos damos cuenta que todos jugamos a nuestro nivel, no nos podemos comparar con un jugador de los Pumas, un jugador profesional, ellos tienen una preparación a su nivel y nosotros, como lo hacemos porque nos gusta, nos embarramos, nos pasamos de frío, pero es simplemente porque nos gusta, para divertirse y aprender”.

Analiza además que “el tema del rugby femenino sufre demasiados prejuicios porque estamos en una sociedad, nos dejamos llevar demasiado por las voces de los mayores. Si bien es un deporte de contacto, es un deporte en el que nos podemos golpear, como cuando jugas al fútbol o ir a correr, es cosa de probarlo, siendo mujer me siento orgullosa de poder practicar esto porque no en todos los lugares nos dan la posibilidad de hacerlo, estar y poder decir hay equipos, hay tres equipos de rugby femenino, es un logro no por ser mujer, sino porque somos equipo”.

Sobre la participación de mujeres en el rugby, observa que “falta difusión y un poquito más de optimismo porque no es un deporte que por ser mujer tengo las uñas arregladas y tengo que estar arreglada todo el tiempo, ser mujer no es precisamente sinónimo de débil, venir a practicar rugby, a practicar un deporte brusco, no significa perder la femineidad, esto no influye, acá aprendemos lo que vale una como persona, lo que importa es cómo es una realmente no solamente en el deporte, sino en la vida en general”.